Gavmild donation til Køge Arkiverne

- Denne utrolige generøse donation til Køge Arkiverne giver os mulighed for at formidle vores lokalhistorie for endnu flere borgere i Køge Kommune, end vi allerede gøre via vores arkiver og lokalhistoriske foreninger. Det giver os også mulighed for på en meget direkte måde at vise vores påskønnelse og understøtte vores omkring 30 frivillige medarbejderes arbejde. De frivillige medarbejdere yder hver uge en dedikeret indsats for at sikre, at alle har adgang til vores lokale historie - både på arkiverne, i bøger om Køge Kommunes lokalhistorie og med foredrag i lokalområdet, siger arkivleder Lene Brysting Renault.