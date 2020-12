Sparekassen Kronjyllands Gavefond har støttet Ejby IF med 35.000 kroner.

Gavefond sikrer nyt gårdmiljø i Ejby IF

Køge - 08. december 2020 kl. 16:10 Kontakt redaktionen

I Ejby IF er Projekt Bedre Klubliv og Klubmiljø sat i gang. Kunstgræsanlægget er færdiggjort, og næste step i projektet er gårdmiljøet ved klubhuset. Fremover kan brugerne se frem til nogle mere attraktive rammer, når de lægger vejen forbi anlægget. Det sker, efter at foreningen har modtaget en donation fra Sparekassen Kronjyllands gavefond, der har gjort indkøb af vedligeholdelsesfrie bordbænkesæt og flagstænger muligt. Flagstængerne, hvor blandt andet det grønne klubflag og Dannebrog skal vaje, er prikken over i'et, der udstråler aktiviteter, fremgang og synlighed.

- Der er den seneste tid sket meget omkring anlægget. Anlægget og det omkringliggende miljø levede ikke op til klubbens øvrige standard, så vi er rigtig glade for, at vi fremover kan tilbyde nogle attraktive faciliteter til alle vores brugere. Det er der rigtig mange, der får gavn af, og vi er derfor meget glade for Sparekassen Kronjyllands opbakning, fortæller Jan B. Larsen, næstformand i Ejby IF fodbold.

De nye faciliteter er ikke blot til glæde for de aktive foreningsmedlemmer, men til stor gavn for hele lokalsamfundet. Den lokale skole og SFO, der ligger i samme område vil sammen med byens børnehaver ligeledes kunne benytte området i dagtimerne. Området skal være et sted, hvor mange mennesker; børn, unge, familier, voksne og ældre har lyst til at opholde sig og hygge sig sammen.

Prikken over i'et

I Sparekassen Kronjylland glæder man sig over at være med til at sætte prikken over i'et i istandsættelsen af gårdmiljøet i Ejby IF.

- Vi er utrolig glade over at medvirke til den værdiskabende udvikling, der foregår i Ejby IF. Klubben formår hvert år at tilbyde sine medlemmer et spændende program og et godt sammenhold, og det er noget, vi gerne vil være med til at støtte. Ejby IF er en af kommunens mest succesfulde, veldrevende og største foreninger, hvorfor vi er meget stolte over samarbejdet. Det er vigtigt for os at være en aktiv støtte og deltager i de lokalsamfund, vi er en del af, hvorfor vores engagement i Ejby IF blot er et blandt mange, fortæller Niklas Præstegaard, afdelingsdirektør i Sparekassen Kronjyllands Køge afdeling.

Støtten kommer fra Sparekassen Kronjyllands Gavefond, som hvert år donerer beløb til lokale foreninger, klubber og aktiviteter.