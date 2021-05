Gang i både gynger og karruseller

Se billedserie Nu er der igen gang i tivoli, der ser frem til en sommer, hvor folk gerne vil ud og prøve noget. Her er det Vicktor og Caluna, der får en tur. Foto: Kenn Thomsen

Køge - 22. maj 2021 kl. 06:14 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det er fredag eftermiddag og det har lige givet en ordentlig skylle ned over tivoli, der er ved at stille op til Pinsefest i Borup.

Men Henning Andresen, der ejer Skandinavisk Tivoli Park, har set det hele før og er ikke sådan at tage modet fra.

- Ja, det er fandens til vejr, men om lidt skinner solen og så bliver det hele godt, siger han med et smil.

Optimismen skyldes ikke mindst, at der nu endelig er lukket så meget op for Danmark igen, at hans tivoli kan komme på landevejen rundt i Danmark.

- Vi har alle glædet os som små børn før juleaften til at vi endelig kan komme ud igen. Nu har vi jo været lukket inde et år, fortsætter han, mens der bliver tørret vand af boder og forlystelser omkring ham.

Det er en tradition, at hans tivoli begynder på hjemmebane i Borup, tæt på Bjæverskov, hvor vogne og andet står om vinteren.

- Det er også blevet en tradition for mange, at komme her, når vi åbner op, konstaterer han med et smil.

Henning Andresen er, som han selv udtrykker det, født ind i livet som omrejsende tivolimand. Men selvom han har prøvet meget, så har han dog ikke prøvet en situation som nedlukningen på grund af corona.

- Der har selvfølgelig altid været op og nedture, sæsoner hvor det har regnet meget, eller andre udfordringer. Men det har ikke været så slemt som uvisheden omkring, hvad der ville ske med coronaen, siger han og fortæller, at »heldigvis«, så har nedlukningen strakt sig henover vinteren, hvor der traditionelt ikke er gang i et tivoli som hans:

- Jeg var heldig på den måde, at jeg ikke havde sat folk i gang på det tidspunkt eller sat nummerplader på bilerne. Man hører jo om folk, hvor det er gået meget værre og som har mistet arbejdet eller virksomheden.

Han fortæller, at han har fået hjælp fra nogle af de relevante hjælpepakker, så her han ikke noget at klage over.

Han har dog været ude og arbejde som elektriker for at supplere de indtægter, der er forsvundet i den normale sæson.

Den optimistiske tivolimand ser nu frem til en sæson, hvor mange familier har lyst til at komme i tivoli:

- Der har allerede været mange forbi og fortælle os, at de ville komme igen, når vi åbnede. Vi håber selvfølgelig på, at mange familier er trætte af at være derhjemme og nu bare gerne vil ud og opleve noget andet.

Han fortæller, at denne weekend med pinsefesten på hjemmebane er prisen for forlystelserne også sat ned til en rund 10`er, så gæsterne virkelig føler, at de får noget for pengene, forklarer han.

- I øjeblikket kører vi også med det vi kalder et lille tivoli, for der er jo stadig begænset, hvad der er af kræmmermarkeder og havnefester, som vi kan hægte os på. Det plejer ellers at være en stor del af vores aktiviteter henover sommeren, fortæller Henning Andresen.

Hans far startede det hele tilbage i 1946, hvor han begyndte med en enkelt luftgynge og derfra voksede det. Selv overtog Henning Andresen Skandinavisk Tivoli Park i 1996 og det er nu et familieforetagende, hvor kone, børn og børnebørn er med.

Derfor glæder han sig nu også til at igen at komme rundt i landet med sit tivoli og så nytter det ikke at tabe humøret på grund af lidt regnvejr:

- For mig er det en livsstil og man kan jo ikke gøre noget ved vejret, så det er bare med at have ja-hatten på. Hvis man ikke har et positivt sind, så kan man ikke have sådan et job her.

Efter en halv times tid er bygen da også drevet over igen og der gøres klar til at tage imod eftermiddagens gæster. Som noget anderledes er pladsen hegnet ind og alle voksne skal vise coronapas, ligesom det kun er familier, der må sidde sammen i forlystelserne. Der er også masser af håndsprit på pladsen; det sørger chefen selv for at holde styr på.

Pinsefest i Borup kører helt frem til mandag og der er åbent fra klokken 13 de kommende dage og fra klokken 12 på mandag.