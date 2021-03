Gammel landsbyskole til salg

Hele molevitten er kommet på markedet for 6.295.000 kroner, hvilket er lige over 12.000 kroner for hver af de mange kvadratmeter, der fordeler sig på i alt 13 værelser.

- I øjeblikket er der kun omkring 160 villaer og rækkehuse til salg i hele den østsjællandske kystkommune, hvor der i samme forårsmåned sidste år var 292 huse at vælge imellem for køberne. Det viser udbudshistorikken fra Boliga.dk.

- De få boliger på markedet har fået priserne til at stige, hvilket betyder, at man i dag skal betale næsten 22.600 kroner for en villakvadratmeter i Køge Kommune - en prisstigning på syv procent i forhold til sidste år og altså noget mere, end man får kvadratmeterne i den gamle Lidemark Skole for, konstaterer Estate.