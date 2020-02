- Dette er penge, vi er berettiget til, men det er jo så også rigtig rart, at vi får dem, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S). Foto: Thomas Olsen

Gammel fejl i udligning kan sende 77 millioner til Køge

Køge - 09. februar 2020 kl. 13:30 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En uventet ekstragave på 77 millioner kroner kan være på vej til Køge Kommune.

Det sker efter, at regeringen ønsker imødekomme en klage fra 19 kommuner over fejl i den kommunale udligning. Fejlen i den kommunale udligning har betydet, at de fik færre penge, end de skulle have haft. Kompensationen indgår nu som en del af regeringens forslag til en ny udligningsreform.

De 19 kommuner har truet med at lægge sag an mod staten. Kommunerne vil have kompensation for millionbeløb, som de har mistet på grund af manglende oplysninger om udlændinges uddannelsesniveau i udligningsordningen. I flere år blev udlændinges uddannelsesniveau ikke registreret korrekt. Det betød, at kommuner med mange veluddannede udlændinge fik for store tilskud, mens kommuner med mange udlændinge uden uddannelse fik for lidt.

Men regeringens udspil til en udligningsreform indeholder en kompensation på 1,1 milliarder kroner til fordeling mellem 71 kommuner i hvert af årene 2021 og 2022.

Mere luft i budgettet For Køge Kommune vil det betyde, 38,7 millioner kroner om året i 2021 og 2022.

- Dette er penge, vi er berettiget til, men det er jo så også rigtig rart, at vi får dem, siger borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S).

Pengene vil naturligt forbedre kommunens økonomi, men Marie Stærke peger på, at det kun er et beløb, man vil få i to år.

- Vi skal have genopbygget vores anlægsbudget til daginstitutioner, cykelstier, idrætshaller og så videre i en kommune, der vokser. Der er vores plan, at vi bliver nødt til at flytte penge fra driftsområdet for at kunne levere på anlæg. Men med sådan nogle penge her, vil vi få en bedre økonomi, så vi ikke behøver at spare så meget på driften, som vi ellers forventede, siger Marie Stærke.

Hun peger dog også på, at der fortsat kun er tale om et udspil fra regeringen, som ikke er vedtaget.

- Jeg tør ikke at garantere noget endeligt. Vi skal se det i sammenhæng med, hvordan resten af udligningsreformen ender.

Usikkerhed om reform Hun tør heller ikke spå om, hvor meget den egentlige udligningsreform vil betyde for Køge Kommune.

- Noget tyder på, at vi står til at få 18 millioner kroner i udligningsreformen. Men vi kan ikke se, om det er hvert eneste år for altid, om det skal lægges oven i eller trækkes fra de 38 millioner.

Borgmesterens forvaltning har også svært ved at få klarhed over, hvordan udligningsforslaget spiller sammen det finansieringstilskud, som kommunerne får via kommuneaftalen mellem KL og regeringen.

- Så vi synes stadig, vi sidder tilbage med en del ting, vi ikke ved noget om, siger Marie Stærke.

Fejlen i den kommunale udligning om udlændinge blev påpeget i 2014, men først rettet med virkning fra 2019. Køge er ikke blandt de 19 kommuner, som har truet staten med sagsanlæg.