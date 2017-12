Den nye analyse peger blandt andet på, at Køge-skolernes udearealer skal nytænkes for at leve op til kravene i folkeskolereformen. Arkivfoto Foto: Per Christensen

Gamle skoler kræver opgradering: - En kæmpe opgave

Køge - 04. december 2017 kl. 14:31 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bedre faglokaler, stimulerende udearealer og fleksible læringsmiljøer. De nuværende skoler i Køge Kommune kræver en del opdateringer, for at kunne leve op til kravene i folkeskolereformen fra 2014. Sådan lyder konklusionen i en ny masterplan, der kigger nærmere på, hvilke faglige ombygningerne der er behov for på kommunens skoler.

Analysen, som er udarbejdet af KANT Arkitekter, giver en lang række anbefalinger om, hvor man kan sætte ind. Listen er lang og der nævnes eksempelvis at »opdatere gangarealer og fællesrum med robust og fleksibelt inventar«, og at lokaler »bør moderniseres i inventar og opbygning, og indretningen bør gøres mere fagspecifik.«.

Masterplanens resultater blev præsenteret for Skoleudvalget i begyndelsen af november, og politikerne er klar til at gå i gang med det langsigtede arbejde.

- Der ligger en kæmpe opgave foran os. Det er nødvendigt, at vi får opdateret skolernes rammer, så de kan følge med reformen, for det er de ikke indrettet efter. Der er tale om gamle skole, og kommunen står med en gammel bygningsmasse, påpeger Helle Poulsen (V), formand for Skoleudvalget.

Tidligere i år blev politikerne i Køge præsenteret for en samlet opgørelse over de mulige udgifter til renovering af kommunens slidte bygninger, og i forlængelse af dette har man fået udarbejdet en lignende analyse - masterplanen - som skal kigge på skolernes pædagogiske rammer.

Det vækker glæde hos medlemmerne af Skoleudvalget.

- Mit første indtryk er, at der er nok at tage fat på. Det er rigtig godt at få et overblik over, hvor der er nogle ting, som kan blive bedre. Eksempelvis de lavthængende frugter, som vi kan tage hånd om nemt, billigt og hurtigt, siger udvalgsmedlem Pernille Sylvest (S).

Analysen har overordnet kigget på syv forskellige områder og skolernes behov på disse. Områderne er differentierede læringsrum, faglokaler, PLC, SFO'er, sekundære faciliteter, udearealer og personfaciliteter.

I første omgang konkluderer analysen på baggrund af stigende elevtal, at kommunens skoler har gode muligheder for at kunne optage flere fremtidige elever. »Dog skal det understreges, at den nuværende bygningsmasse kræver en del opdateringer, for at kunne rumme det antal elever, der allerede er på skolerne nu.«, lyder det i analysen.

Analysens generelle anbefalinger bygger på 16 dialogmøder og bygningsgennemgange, som er blevet udført på skolerne. I masterplanen bliver det påpeget, at skolerne har et særligt ønske om at kunne arbejde med projektorienteret og tværfaglig undervisning. Det kræver dog, at skolernes fysisk rammer skal nytænkes for at kunne understøtte den nye pædagogik.

Der er også beskrevet specifikke anbefalinger for hver enkel af de 14 folkeskoler og to specialskoler er, og både Skoleudvalget, Miljø- og Teknikudvalget og Skoleafdelingen nu skal kigge nærmere på hele analysen.

Herefter får skolebestyrelserne mulighed for at kommentere på masterplan, og dernæst er det Skoleudvalgets opgave at arbejde videre med processen. I første omgang har politikerne planer om at tage hånd om dette i begyndelsen af 2018.