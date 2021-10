26-årige Julie sidder i kørestol og kan ikke komme rundt: Gamle skæve brosten og trapper uden gelænder

Se billedserie Jeg vil gerne være med til at gøre det nemmere for os, der er udfordrede på vores gang, siger Julie Maimann Nielsen. Foto: Privat

Køge - 03. oktober 2021 kl. 10:27 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

De fleste går hurtigt gennem midtbyen. Folk smutter op ad Jernbanegade, over Torvet og videre ad Nørregade. Ind og ud af butikker. Som myrer med en mission. En helt almindelige formiddag.

Men det er ikke lige nemt for alle. Brostenene i Køge er ikke ens bedste ven, hvis man ikke er så mobil som de fleste. Og hvis du ser en person med rollator på Torvet, så stop lige op en gang og overvej, om det ser så sikkert ud endda at bevæge sig over Torvet med sådan en. De gamle, ujævne brostensbelagte gader stiller krav.

Det er pointer som dem, Julie Maimann Nielsen vil sætte fokus på. Hun har nemlig en kørestol.

- Jeg synes også, det er mærkeligt, at så mange butikker ikke har en kørestolsrampe. Eller gelænder de steder, hvor der er trapper ind til døren, så dårligt gående kan komme ind, siger 26-årige Julie Maimann Nielsen.

- Og hvis der ikke er et skilt med, at de har en kørestolsrampe tilgængelig, så holder jeg faktisk helt mig væk, tilføjer hun.

Hun bor i Rødvig, men bruger meget af sin tid i Køge.

- Det er svært at bruge midtbyen. Alle, der er besværede eller usikre i deres gang, er udfordrede. Det ville jeg ønske, der var mere fokus på, siger hun.

Butikkerne kunne ifølge Julie Maimann Nielsen eksempelvis gå sammen om mobile ramper til kørestole. Man kunne også overveje at lægge brostenene mere jævnt. Og en anden idé hun har fået, er at invitere byens borgmester til selv at prøve en tur på hjul gennem gaderne.

- Det er meget meget hårdt. Jeg må sige, at det er en øjenåbner selv at prøve at komme rundt i kørestol. Belægningen gør det rigtigt svært på for eksempel gågaden og Torvet. Det ser heller ikke helt nemt ud for dem med krykker eller rollator, siger borgmester Marie Stærke (S).

Julie Maimann Nielsen er glad for, at borgmesteren tog imod invitationen.

- Hun fik brugt nogle kræfter, må jeg sige. Vi måtte holde nogle pauser nogle undervejs. Hun sad også fast på et tidspunkt, griner Julie Maimann Nielsen kærligt.

- Men hun fik nok også et andet syn på tingene ved selv at prøve det, tilføjer hun lidt mere alvorligt.

- Hun kan se, at Køge Midtby ikke er det nemmeste sted at komme rundt, siger Julie Maimann Nielsen, som også glæder sig over, at andre i torsdags var lidt mere opmærksomme på udfordringerne i Køge.

- Mange stoppede os, fordi de kender Marie Stærke, og spurgte, hvad det handlede om, eller om der var sket noget, siden hun sad i en kørestol. Og så fik vi forklaret folk, hvorfor vi gjorde det. Folk var meget positive omkring det.

- Jeg bliver jo ikke selv lagt mærke til på samme måde, når jeg kommer alene rundt. Så det var en fin måde at få skabt noget opmærksomhed. Folk må jo gerne spørge, om jeg har brug for hjælp. Jeg er jo heller ikke den eneste, der har det svært på brostenene i Køge, siger hun.

Opmærksomme på hinanden

Julie Maimann Nielsen var for et år siden gennem en knæoperation, der har givet hende varige mén. Og selvom hun er udfordret med sine smerter i det daglige, har hun stadig energi til at råbe op.

- Jeg kan godt gå. Jeg går med krykker til daglig. Men jeg bruger min kørestol, når jeg ved, at det bliver udfordrende og hårdt. For eksempel i Køge eller i Store Heddinge hvor der er mange bump på vejen rundt, som er svære eller gør vanvittigt ondt at komme igennem, siger Julie Maimann Nielsen.

- Jeg forventer jo ikke, at hele verden bliver lavet om. Men det er godt, hvis nogle oppe i systemet ser, hvor ikke-handicapvenlig Køge by er.

- Vi lever også i en tid, hvor der er meget fokus på kroppen. Men hvor er fokus på os, der sidder i kørestol eller går med krykker eller rollator?

- Vi skal også væk fra, at forældre trækker deres børn væk, når børnene peger og spørger dem, hvorfor en person sidder i kørestol. Folk skal være velkommen til at komme hen og spørge mig. Eller spørge om jeg har brug for hjælp. Det er folk heller ikke så gode til. Vi skal være bedre til at være her alle sammen sammen og hjælpe hinanden, siger hun.

Har lært noget

Borgmester Marie Stærke er glad for udfordringen til at tage med rundt i byen i kørestol.

- Jeg vidste jo godt lidt om, at det er svært at køre med en kørestol. Men jeg må indrømme, at det også var meget hårdt. Det er også udfordrende på den belægning, vi har i Køge Midtby. Det må vi politisk kigge på at gøre noget ved, siger Marie Stærke.

- Næste år skal der laves fjernvarme i midtbyen og alt graves op. Her skal vi have tænkt ind, om belægningen for eksempel kan lægges igen på en bedre måde. Vi bliver nødt til at finde en løsning til gangbesværede og kørestolsbrugere, siger hun.

Og hun tager også kritikken til sig fra Julie Maimann Nielsen om, at det er svært at komme ind i flere butikker i Køge.

- Vi vil fra kommunens side gerne snakke med butikkerne om at tænke mere i handicapvenlige løsninger. Det er jo nedslående, når Julie fortæller, at hun fravælge steder i Køge midtby. Og hun er jo ikke alene om at være besværet. Jeg synes, Julie viser et stort overskud ved også at kæmpe for andre end sig selv omkring det her, siger borgmester Marie Stærke.

Endnu en borgmester i kørestol

Julie Maimann Nielsen bor selv i Rødvig. Men det er Køge og Store Heddinge, hun handler og kommer mest rundt i. Så hun har også inviteret borgmesteren i Stevns Kommune på en kørestolstur i Store Heddinge i næste uge. Så det skal de så på fredag.

- Mange har måske ikke overskuddet til at råbe op. Men jeg har brug for at fortælle andre, hvordan verden også kunne se ud. Vi er mange, der ville ønske, det var nemmere at komme rundt, hvad enten man sidder i kørestol eller går med krykker eller rollator. Og en eller anden skal jo råbe højt op om det, griner hun Julie Maimann Nielsen.