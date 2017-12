Gamle elever festede på Handelsskolen

Festen er en tradition den første lørdag i november. Traditionen opstod, da lærer Henrik Kureer tog initiativ til at starte en gamle elevers forening i 1990/1991. Gamle elever fra Køge Handelsskole, forkortet GEKH, består af en bestyrelse af tidligere elever, der frivilligt bruger nogle dage om efteråret til at mødes for at planlægge, arrangere og afvikle festen for hundredvis af glade og feststemte tidligere elever på Køge handelsgymnasium. Med i foreningen er også to lærere, som står for kontakten mellem bestyrelsen og skolen: Henrik Kureer, som startede foreningen i sin tid, og Linda Jeppesen, som har været ansat på Køge Handelsgymnasium i 3,5 år, og som er ny i bestyrelsen fra i år.

- Vi har holdt fast i at komme til festerne i mange år, efter at vi var gået ud, men på et tidspunkt spredes man naturligvis på grund af børn, uddannelser og jobs, og deltagelsen til festen første lørdag i november dalede. Vi er nærmest gået i ti forskellige retninger, så en eksamen fra Køge Handelsgymnasium kan bruges til meget. Jeg selv har en cand.mag. i dansk og engelsk fra Københavns Universitet og er nu gymnasielærer her på skolen, mens de andre fx tæller en jurist, en journalistuddannet, der arbejder med marketing for TIVOLI, et par selvstændige inden for it og marketing og en CFO hos SamsøeSamsøe, siger Linda Jeppesen.