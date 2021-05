Sv. Erik Jensen er formand for Klub 200 - den nye støtteklub for Herfølge Boldklub. Foto: Henrik Førby Jensen

Gamle drenge laver støtteklub som fødselsdagsgave

Køge - 28. maj 2021 kl. 09:51 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Jubilæum: På torsdag fylder Herfølge Boldklub 100 år og i den forbindelse ønsker en gruppe af "gamle drenge" at ønske klubben tillykke med en ganske særlig gave: Gruppen har etableret støtteklubben "Klub 200" med det formål at samle midler ind til jubilæumsklubben. Formålet er både fodboldmæssigt og ikke mindst socialt.

- Herfølge Boldklub har jo en lang tradition for støtteklubber. Der har tidligere været støtteklubber som Boldklubbens Venner og Egernklubben. Med Klub 200 ønsker vi at støtte klubben og være med til at fastholde muligheden for, at unge mennesker i Herfølge har et sted at mødes og spille fodbold, siger Sv. Erik jensen, som er formand for det nye initiativ.

De øvrige initiativtagere er velkendte ansigter i klubben og byen: Udover Sv. Erik Jensen er det tidligere formand for Herfølge Boldklub Martin Jull, Karsten Richardt, Jørgen Mikkelsen, Peter Aalbæk, Allan Folmer, Carsten Nielsen, Steen Sarka og Steen Lykke.

Det koster 200 kroner at være medlem af den nye støtteklub - et overskueligt beløb, som Sv. Erik Jensen kan give en bred opbakning. Allerede på nuværende tidspunkt har klubben samlet de første knap 100 medlemmer. Det er både medlemmer bosiddende i lokalområdet og tidligere spillere, der stadig har en relation og et hjerte for Herfølge Boldklub. Initiativtagerne tænker at arrangere sociale sammenkomster i forbindelse med ekesempelvis foredrag eller kortaftener for medlemmerne af Klub 200, fortæller Sv. Erik Jensen.

- 200 kroner kan de fleste forholde sig til - vi tænker det som mange bække små, der gør en stor å. Vi vil have så mange med som muligt. Vi har allesammen rendt i klubben og det her er en form for tilbagebetaling for oplevelser og kammeratskaber, som for nogles vedkommende varer hele livet, påpeger formanden.

Han understreger, at klubben ikke er ude på at gå andre klubber i beddene og "stjæle" mulige sponsorater fra dem.

- Vi gør det ikke for at genere nogen, men det er jo vigtigt, at der bliver holdt gang i vuggen, når vi nu har fået en overbygning, påpeger Sv. Erik Jensen med klar henvisning til HB Køge.

Man kan læse mere på Facebook eller støtteklubbens hjemmeside https://klub-200-hb.dk/.