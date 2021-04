Se billedserie Vita Bente Pedersen udstiller et udvalg af stilleben i det nye Galleri Wenneberg.

Galleri Wenneberg rykker ud i Nørregade

Køge - 28. april 2021 kl. 18:03 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Galleri Wenneberg har tidligere både haft lokaler ved skoven ved Gammelkjøgegaard og senest i gården bag Nørregade 8, men fremover kan man finde det lille galleri i helt nye rammer, når Sidsel Wenneberg 1. maj slår dørene op i nyindrettede lokaler for enden af gågaden i Nørregade.

Her får hun god plads til både at præsentere to kunstnere frem for én ad gangen, som hun kunne i de tidligere lokaler, og til at præsentere sit faste udvalg af blandt andet kunst-postkort og T-shirts.

De første to kunstnere, der har fået plads på væggene i det nye Galleri Wenneberg, er Vita Bente Pedersen og Nadia Mundt. Vita Bente Pedersen har en lang række udstillinger bag sig, og hos Galleri Wenneberg udstiller hun en stribe stilleben med genkendelige motiver for de fleste.

- I disse tider tilbringer vi mere tid hjemme, og så ser vi måske det smukke i hverdagen og hverdagsgenstandene, som vi ellers har taget for givet. jeg har ganske vist malet og kredset om hverdagen i stilleben i mange år. Det ligger mig meget på sinde at se lidt anderledes på tingene med vægt på det almindelige, som nogle gange igså viser eventyrlige hemmeligeheder, som normalt er usynlige for øjet, fortæller Vita Bente Pedersen om sit arbejde.

Nadia Mundt maler primært naturmotiver og udstiller i første omgang tre værker i Køgegalleriet.

Kunstnerne er som udgangspunkt hos Galleri Wenneberg i to måneder, inden der gives plads til to nye kunstnere.

Åbningen af Galleri Wenneberg i den nordlige ende af Nørregade markeres lørdag 1. maj klokken 10-17. Klokken 12 besøger sangerinden Maria Høyer galleriet og giver et sangkram.

Galleriet vil også fremover have fast åbningstid på fredage og lørdage samt ved særlige lejligheder - eksempelvis i forbindelse med begivenheder i byen.