Gæster forbudt på plejehjem

Styrelsen for Patientsikkerhed har givet Køge Kommune påbud om at lukke ned for indendørs besøg på plejehjem.

Besøg udendørs er stadig muligt, ligesom indendørs besøg er muligt i helt særlige situationer. Påbuddet skyldes udviklingen, hvor Køge Kommune nu ligger højt i forhold til antallet af smittede med corona-virus. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

Påbuddet gælder straks, og altså fra i dag, den 24. september. Formålet er at forebygge eventuelle udbrud af corona-virus på kommunens plejehjem, og gælder i første omgang indtil 1. oktober.

Påbuddet kommer dog med nogle få undtagelser:

Hvis der er tale om en kritisk situation, kan besøget foregår indendørs.

Den nærmeste pårørende har stadig mulighed for at aflægge indendørs besøg.

For alle andre besøg gælder, at de skal foregå udendørs.

- Desværre oplever vi en udvikling i vores kommune der gør, at påbuddet her er nødvendigt for at passe på ældre og svage medborgere. Jeg kan godt forstå de borgere, der er rigtig kede af, at der nu igen bliver lagt restriktioner på de besøg, der er så vigtige. Vi vender dog ikke tilbage til situationen i foråret, hvor besøg slet ikke var en mulighed, ligesom der også er mulighed for, at den nærmeste pårørende kan komme på besøg inden døre, siger borgmester Marie Stærke (S).

- Vi har indtil nu været så heldige, at vi ikke har oplevet udbrud med smitte på vores plejehjem i det omfang, man har set i andre kommuner. Jeg håber på, at vi med påbuddet her kan holde fast i den situation. Lad os fortsætte med at gøre hvad vi kan for at passe bedst muligt på hinanden, siger Bent Sten Andersen (DF), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Med de nye restriktioner følger, at den enkelte borger, der bor på plejehjem, kan få besøg indendørs af »den nærmeste pårørende«.

I praksis betyder det, at én person vælges som nærmeste pårørende, der så kan besøge borgeren inden døre. Der kan altså ikke være flere nærmeste pårørende. Styrelsen for Patientsikkerhed skriver således:

- Med »nære pårørende« forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje, for eksempel forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.

Pårørende til borgere på plejehjem får besked om restriktionerne direkte fra plejehjemmet. Spørgsmål i den forbindelse stilles til ledelsen på det enkelte plejehjem.