Gæst fik stjålet dyre smykker til forlovelsesfest

Her fik en af gæsterne stjålet en taske, som var blevet sat på et værelse, som i forbindelse med festen blev brugt til omklædning. I tasken var der blandt andet et guldarmbånd, en guldhalskæde med to rubiner og cirka 6000 kroner i kontanter. Men da gæsten så tasken igen var smykker og kontanter væk.