Gaderæs forsvandt inden politiet nåede frem

Af Jesper From

Lørdag aften fik Midt- og Vestsjællands Politi to gange anmeldelse om, at der foregik gaderæs.

Og så alligevel ikke.

For knap to timer senere indløber endnu en anmeldelse om gaderæs. Denne gang på Ullsvej i Køge (bill.). Grundet travlhed, når en patruljevogn først frem klokken 23.10 - og vupti, ikke så meget som en bil at finde.