Gåsefoden - næste etape på Søndre Havn sættes i gang

- Vi har et af Danmarks mest kompetente og anerkendte arkitektfirmaer til at tegne lejlighederne, og det har resulteret i en række boliger af høj kvalitet, designmæssigt som i valg af materialer. Sammen med arkitekterne har vi for eksempel lagt vægt på rummelige, funktionelle lejligheder med masser af lys og mulighed for at nyde udsigten ud over Køge Bugt. Samtidig får de kommende beboere postadresse centralt i Køge med kun 10 minutters gang til gågaden, forklarer Jakob Axel Nielsen, adm. direktør hos Calum i en pressemeddelelse.