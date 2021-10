Går skarpt i rette med DF om idrætspark: - Hvorfor kommer kritik først nu?

I et åbent brev til DF på vegne af alle parterne præsenterer følgegruppens formand Jeppe Lindberg (K) sin store forundring over, at DF først nu opridser en række kritikpunkter af Køge Idrætspark. Kritik, som man har haft rig mulighed for at lufte, men som DF ifølge Lindberg belejligt har undladt indtil nu. Over for DAGBLADET uddyber Jeppe Lindberg:

- Grundlæggende ønsker vi ikke at tale et godt projekt ned. Og vi mener, at DF sætter nogle forkerte præmisser op i det, de har skrevet på de sociale medier og DAGBLADET, siger han og fortsætter:

- Det har været en sober, politisk proces, og nu maler de så nogle skræmmebilleder, som ikke eksisterer. For alt det her med, at vi ikke har råd til plejehjem og skoler på grund af Køge Idrætspark, det er noget ævl. Der har slet ikke været noget planlagt og i pipelinen. DF prøver at få det til at lyde, som om at Køge Idrætspark tager det hele, og det er bare ikke rigtigt. Der er masser af penge til investeringer i andre ting, og der ville i princippet være plads til begge dele i en kommune som Køge. Over fire år har man et anlægsbudget på knap en milliard kroner. Så jeg synes, det er lidt gakket, det, de lægger frem, og det skaber et forkert billede. Det er på kanten af populisme, siger Lindberg.

- Og jeg ved fra andre partier, at de ligesom vi er forundrede over at blive skudt i skoene, at de ikke vil prioritere ældre, skoler og børn. Det vil vi da allesammen, siger han videre.

- Vi er helt uenige i, at der skal afsættes så mange penge til Køge Idrætspark, og vi mener ikke, at man kan forvalte borgernes penge på sådan en måde. Det er uansvarligt. Uanset hvordan man vender og drejer det står 119 millioner kroner i budgettet, som bruges på et fodboldstadion. Det giver ingen mening for os, og man kunne vælge at bruge de penge på meget andet end et fodboldstadion. Og når det så her i aften lyder, at der er 2.000 brugere derude, betyder det også, at der 60.000 borgere i kommunen, som ikke er brugere, sagde Bent Sten Andersen.

Man erklærer sig "målløs over over vores nej til delforliget om Køge Idrætspark nu resulterer i et personangreb fra følgegruppens formand, Jeppe Lindberg og forligspartnerne."

Videre skriver DF'erne: - Vi er kede af at blive skudt i skoene, at vi fordrejer økonomien i projektet. Dog er vi også loyale over for, at man ikke kan tale detaljeret om finansieringsmodellen af hensyn til udbud med mere. Derfor er argumentet med, at kommunen i virkeligheden er den, som betaler, svær at få ud til offentligheden, skriver de.

Jeppe Lindberg kan heller ikke løfte sløret for alle detaljerne i økonomien. Men kommunen skal ikke have 120 millioner kroner op af lommen, slår han fast.

- Det er altså en kendt sag, at erhvervslivet kommer stor, ekstern finansiering, og at de i det store færdige Køge Idrætspark-projekt bærer en langt større andel end de beløb, vi taler om her. Dertil kommer, at de er med til at skabe nye arbejdspladser i vores kommune og dermed skatteindtægter. Der er et eksempel på en virksomhed, som har været i Solrød i 46 år, men som nu etablerer sig i Køge Idrætspark. Så jeg synes, at kritikken omkring projektets økonomi er skudt langt forbi, og at DF skylder erhvervslivet en stor undskyldning, siger Jeppe Lindberg.











Her kan det fulde åbne brev læses:

Politik - og det at drive politik - er et håndværk, der tager år at lære, og nogen lærer det aldrig. Det kræver man er til stede, lytter, og ikke mindst byder ind med sine holdninger undervejs, når politik og projekter udvikler sig. Det er den måde, man får sat sit aftryk på. Formandens rolle i sådanne projekter er at sikre, at alle er med.

Derfor er jeg meget overrasket over DF’s noget bombastiske udmelding og for øvrigt noget misforståede fortolkning af Køge Idrætsparks realiseringsplan, som Dansk Folkeparti for øvrigt er partner i fra budgettet i 2020, og hidtil har været fortalere for.

Jeg er overrasket over, at Anders Ladegaard Bork, som har været en del af min følgegruppe i næsten et år, ikke på møderne har problematiseret de temaer, som de nu melder ud. Men også, at han som repræsentant i følgegruppen den sidste dag faktisk skriver under på, at politikkerne, erhvervslivet og idrætsforeningerne indstiller den netop vedtagne plan til byrådets budgetforhandlinger.

Jeg er også overrasket over, at Bent Sten Andersen ikke er mødt op til de møder, der har været indkaldt til for gruppeformændene, hvor man også frit har kunnet komme med indvendinger. Ej heller tog imod tilbuddet om, at jeg gennemgik projektet med ham inden budgetforhandlingerne.

De to forhold tager jeg gerne på min kappe, da det er mit ansvar som formand for Køge Idrætspark gruppen, at alle forligspartier er lige oplyst. Derfor vil jeg invitere Dansk Folkeparti til endnu et møde, således at de slipper for at kalde deres kolleger i byrådet uansvarlige, tale Køge ned og vise vores lokale erhvervsliv den mistillid, som de har gjort de seneste dage. For det er utopi at tænke, at den massive eksterne finansiering fra netop erhvervslivet ville være tilvejebragt til nogle af de projekter, de nævner i deres udfald.

Jeg vil derfor som sagt gerne invitere Dansk Folkeparti til et møde med resten af forligsgruppen, så vi kan blive klogere på hinanden. Derfor håber jeg I vil prioritere mødet. I det troværdige samarbejdes ånd, de bedste hilsner.

På vegne af følgegruppen og forligsparterne.

Jeppe Lindberg (K)Formand for Køge Idrætspark Følgegruppen.

Herunder kan DF's svar til Jeppe Lindberg og følgegruppen læses:





Dansk Folkeparti er målløse over vores nej til delforliget om Køge Idrætspark nu resulterer i et personangreb fra følgegruppens formand, Jeppe Lindberg og forligspartnerne.

Vi er meget kede af, at vores politiske erfaring bliver problematiseret. Vi er selvfølgelig godt klar over, at Jeppe Lindberg selv har en del erfaring. Først i Venstre, så Liberal Alliance og nu her for nyligt Det Konservative Folkeparti. På den front bøjer vi os ærefrygtigt i støvet - der er vi intet match.

Vi mener ikke, at Dansk Folkeparti har misforstået planen, men vi er overrasket over at Jeppe Lindberg nu peger på Anders Ladegaard Borks kasket som partimedlem og blander den sammen med hans ansvar som formand for Kultur- og Idrætsudvalget. Jeppe Lindberg er udmærket godt klar over, at Bork kaldte de tilstedeværende politikere sammen på dagen for følgegruppens underskrivelse for at sikre sig, at man var enige om at Bork´s underskrivelse var som formand for Kultur- og Idrætsudvalget og ikke på vegne af Dansk Folkepartis byrådsgruppe.

En formand, som overgav følgegruppens arbejde til forhandlinger og ikke som en blåstempling af, at Dansk Folkeparti gik med i aftalen. Anders fik sågar en mundtlig lovning på dette. Dette har Jeppe Lindberg øjensynlig glemt. Vi ved også, at Jeppe Lindberg er klar over, at hvis Bork ikke ville skrive under, så anbefalede man i stedet at få næstformanden i Kultur- og Idrætsudvalget til at komme og skrive under. En person, som ikke havde været med på følgegruppemøderne.

Mon ikke også man kunne have set Borks bekymringer som et meget tydeligt vink med en vognstang. Vi valgte jo som bekendt ikke at gå med i aftalen. I forhold til angrebet mod Bent Sten Andersen har Andersen følt sig godt underrettet, gennem forløbet og har endvidere læst alt fremsendt materiale.

Vi er kede af at blive skudt i skoene, at vi fordrejer økonomien i projektet. Dog er vi også loyale over for at man ikke kan tale detaljeret om finansieringsmodellen, af hensyn til udbud med mere.

Derfor er argumentet med, at kommunen i virkeligheden er den, som betaler svær at få ud til offentligheden.

I forhold til invitationen til et møde ønsker vi at takke venligt - nej tak. Vi føler os veloplyste og har ingen intention om at ændre vores politik. Således vil det være spild af følgegruppens tid. Fakta er: Dansk Folkeparti prioriterer ældre, skoler, socialområdet og kommunens mange foreninger - frem for Køge Idrætspark.

Anders Ladegaard Bork og Bent Sten Andersen

Byrådsmedlemmer, Dansk Folkeparti