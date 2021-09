Se billedserie Bente Gydelsø står for det nye træningshold, hvor det mere handler om at træne de gode vaner end at svede. Foto: Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gå roligt i gang med et aktivt liv

Køge - 26. september 2021

Mange af os kender det jo godt. Man burde bevæge sig lidt mere. Eller hvis jeg da bare kunne lade være at proppe alle de usunde ting i munden hele tiden og også gå tidligere i seng. Men så har Bente Gydelsø fra Gymnastikforeningen Køge Bugt et godt tilbud til dig og mig. Et nyt "træningshold", hvor det ikke handler om at holde pulsen oppe og gnave gulerødder for at få det lidt bedre med sig selv.

Det er et forløb, hvor man får bevæget sig og prøvet nogle forskellige øvelser af. Men først og fremmest får man trænet de dårlige vaner.

- Det er et træningshold, men ikke et slankehold. Det kan lige så vel være, at vi bare går en tur. Men først og fremmest er det et hold for dem, der gerne vil i gang, aldrig har trænet eller måske ikke har været aktive i mange år, siger Bente Gyldelsø, som er "træner" på holdet You Turn, som gymnastikforeningen sætter i gang i oktober. Og her bliver der mulighed for at prøve lidt forskellige træningsformer af.

- Det bliver lidt bredt, det vi serverer. Man kunne kalde det trænings-tapas. Det handler om at bevæge sig og have det sjovt. Men det handler meget mere om vaner. Vi mødes to timer en gang om ugen i 12 uger, hvor den ene time bliver med bevægelse og den anden med snak, siger hun.

- Man kommer ikke til at træne sig selv i stykker på det her hold. Vi må se, hvad folk kan. Og så kommer vi til at snakke om alt fra kost, livsstil, stress og om søvn, siger hun.

- Og får man ændret på nogle af de ting, så bliver man måske mere aktiv og får smidt nogle kilo også. Men det er ikke et træningshold, hvor det handler om at svede og have ondt i kroppen bagefter, pointerer hun.

- Det kræver heller ikke særlige forudsætninger eller smart træningstøj, siger hun Bente Gyldelsø.

Holdet mødes første gang den torsdag den 7. oktober i hallen på Ellemarkskolen. Tidspunkt og tilmelding til You Turn kan findes på Gymnastikforeningen Køge Bugts hjemmeside: koegebugt.dk/you-turn

Bente Gyldelsø har over 30 års undervisningserfaring og har gennem årene blandt andet undervist i motionsgymnastik, rytmisk gymnastik, aerobic, jazz dance, Zumba og Pilates. Hun er også uddannet zoneterapeut, lægeeksamineret sportsmassør og stresscoach.