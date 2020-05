Fysisk og psykisk handicappede kan igen få besøg

Nu bliver det igen muligt for borgere, der bor på et af Køge Kommunes botilbud, at få besøg af pårørende. Siden den 13. marts har der været lukket for besøg på grund af situationen med corona-virus.

Men nu åbnes der igen for muligheden for besøg på kommunens mange botilbud, der er målrettet borgere med fysiske og psykiske handicap. Det oplyser Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- De sidste måneder har været en svær tid for mange, men som det ganske rigtig er blevet sagt, så har denne tid krævet ekstra styrke hos nogle af dem, der har det sværest. At det nu igen bliver muligt for borgere på kommunens botilbud at modtage besøg, er rigtig glædeligt, siger Lissie Kirk (S), formand for Socialudvalget.