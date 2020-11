Fyrværkeri og manglende kørekort

Ved 21-tiden lørdag aften fik politiet en anmeldelse om, at der fra flere biler blev affyret fyrværkeri mod Køge Arrest. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet kørte straks til stedet, hvorfra flere biler kørte hurtigt væk. To biler blev standset og kontrolleret på Ringvejen, men ingen af personerne i bilen blev sigtet for noget i relation til affyring af fyrværkeri.

Føreren af den ene personbil forsøgte dog kortvarigt at køre fra politiet, inden han blev standset. Herunder kørte han over for rødt lys i krydset Ringvejen/Ølbyvej.