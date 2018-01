Se billedserie Daginstitutionerne i den østlige del af Køge Kommune har nået den maksimale kapacitet for, hvor mange børn der er plads til. Arkivfoto: Simon de Visme

Send til din ven. X Artiklen: Fyldte daginstitutioner: Politikerne følger situationen tæt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fyldte daginstitutioner: Politikerne følger situationen tæt

Køge - 04. januar 2018 kl. 15:30 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er behov for flere pladser i Køge Kommunes daginstitutioner, end man tidligere havde forudset.

Læs også: Mulig daginstitution i Køge Kyst modtages forsigtigt

Sådan lyder den nyeste vurdering for kapaciteten på dagtilbudsområdet, som forvaltningen i går onsdag præsenterede for politikerne i Børneudvalget.

En såkaldt behovsprognose fra foråret 2017 viste ellers, at der for Køge Kommune under ét vil være tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme efterspørgslen de første par år. Nu lyder det dog, at institutionerne i den østlige del af kommunen er fyldt til bristepunktet. Det samme gælder for Bjæverskov.

»Der er således ikke umiddelbart ledig kapacitet til de 0-2-årige fra den østlige del af Køge Kommune. Forvaltningen er ved at kortlægge mulighederne for at etablere yderligere kapacitet både på kort og længere sigt.«, skriver forvaltningen.

Derfor er politikerne i Børneudvalget klar til at følge udviklingen på området tæt, og man ser frem til at få et mere konkret billede på behovet.

- Forvaltningen skal se på, hvilke handlemuligheder der er. Vi har behov for et overblik over, præcis hvorhenne udfordringer ligger, og om der i disse områder eksempelvis findes bygninger, som nemt kan tages i brug, siger Pernille Sylvest (S), formand for Børneudvalget.

Hun påpeger dog, at prognoserne ifølge forvaltningen kan være ret usikre, og at det på den korte bane ikke er nødvendigt at bygge nyt.

- Tingene kan hurtigt ændre sig, og det er ikke akut lige nu, men inden for et år skal vi nok begynde at kigge på en løsning, siger Pernille Sylvest.

Konservatives udvalgsmedlem mener heller ikke, at der er behov for at gøre noget på den korte bane.

- Vi er klar over, at situationen for de helt unge børn er maksimalt presset i den østlige del af Køge. Der er umiddelbart ikke panik, men vi skal følge udviklingen nøje, og vi har bedt om at have det som et fast punkt i udvalget, forklarer Thomas Kampmann (K).