Fut i fængslet: Folkemængde skyder fyrværkeri mod arrest

De syv mænd blev alle sigtet for i fællesskab at have overtrådt straffelovens bestemmelser om ulovlig forbindelse til indsatte i arresthuset, ligesom de også blev sigtet for i fællesskab at have overtrådt fyrværkeriloven, idet affyring af fyrværkeri er ikke tilladt på denne årstid. Alle syv sigtede kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.