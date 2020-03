Se billedserie Her er det pigerne Mallie og Signe, der er i sving på gulvet til DM i Rope Skipping. Foto: Jørgen Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Fuld speed på sjippetovet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuld speed på sjippetovet

Køge - 09. marts 2020 kl. 16:51 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går stærkt, da »Hold Krumspring« går på gulvet og svinger sjippetovet i takt.

Hele lørdagen gik parrene på gulvet for at vise, hvad de kunne af netop krumspring og kordinerede øvelser, mens sjippetovet hele tiden var i sving. Alle holdene var på banen tre gange med disciplinerne »speed«, »enklettov« eller »to i et tov«, hvor det hele gik ud på at lave øvelserne synkront og med så mange tricks som muligt.

På sidelinjen stod Monika Dahl Eriksen fra Skensved Rope Skipping Team med et stort smil og nød klubbens første DM i egen hal.

- Det er kolo-enormt stort for os, at vi får lov til at være værter for DM, og på den måde kan vise sporten frem. Det er også dejligt at kunne trække så mange mennesker til Skensved, sagde hun og fortalte, hvordan den lokale klub, der i øjeblikket tæller 12 piger - men drenge er meget velkomne - faktisk havde to danmarksmestre i henholdsvis rækkerne U11 og 15+.

- Det er jo en anderledes sportsgren, men efterhånden er flere ved at få øjnene op for, hvor sjovt og udfordrende, det kan være, fortæller hun videre.

På gulvet er de lokale piger Signe og Mallie ved at gøre sig klar til at vise, hvad de kan og da musikken begynder går det løs.

Imens står holdkammerater og træner på sidelinjen, hvor der klappes i takt og heppes på pigerne, der trods et par småfejl slutter øvelser med store smil.

- Vi gør meget ud af at bakke pigerne op, når de er på gulvet, så de er mindre nervøse og får noget ro på, siger Monika Dahl Eriksen. Da de to piger er færdige, og har fået pusten igen, er humøret stadig højt.

- Det sværeste er at gøre det synkront og vente på hinanden. Men det er også virkelig sjovt og ser nærmest magisk ud, når det går godt, siger Mallie på ni og veninden Signe på 10 år fortsætter:

- Det kan være svært at lave de rigtige spring, men det er også virkelig sjovt at vise frem, hvad man kan.

De to piger endte med at få en flot 5. plads i et stærkt felt, blandt de mange hold fra hele Danmark.