Fuld mand stjal mere sprut i butikker

Lørdag morgen klokken 09.15 modtog politiet en anmeldelse om en spirituspåvirket mand, der andre mennesker i området omkring Stationspladsen i Køge. Ved patruljens ankomst til området var en mand i løb på vej af supermarkedet Irma med en medarbejder bagefter. Politiet fik standset manden, der viste sig at være en spirituspåvirket, 40-årig mand fra Helsinge. Han havde ifølge butikspersonalet i Irma stjålet to flasker vin og en opvaskesæbe fra supermarkedet, som han forlod uden at betale knap 100 kroner for varerne.

Kort efter rettede personalet fra kiosken ved Køge S-station henvendelse til politiet, idet den 40-årige kort forinden også havde været i kiosken, som han forlod medbringende fem pakker øl til en værdi af 340 kroner og uden at betale for øllene. Den 40-årige blev anholdt og sigtet for de to tilfælde af butikstyverier, inden han et kortere ophold i detentionen blev løsladt i løbet af eftermiddagen. Han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når disse to sager skal afgøres sammen med andre endnu afgjorte sager om butikstyverier i andre politikredse. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.