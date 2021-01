En 35-årig fuld mand fra Polen råbte af forbipasserende ved Ølby Center og blev efterfølgende anholdt. Herefter valgte han at sætte sig i modværge og true betjentene på livet.

Fuld mand råbte af folk og truede politiet

Ved ankomsten var ingen oppe at slås, og der var ingen personer på stedet, som kunne klarlægge, hvad der var sket, fortæller politiet. Et vidne på stedet havde dog oplevet, at en udenlandsk mand havde været opfarende og udadreagerende overfor forbipasserende og havde råbt af folk.