En 32-årig mand fra Roskilde er mistænkt for spirituskørsel, efter at han mandag aften kørte ind i kirkegårdsmuren ved Ejby Kirke.

Fuld mand kører ind i kirkemur: Forsøgte at stikke af

Køge - 06. august 2019 kl. 12:17 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd forsøgte at stikke af, efter at de mandag aften var kørt ind i kirkegårdsmuren ved Ejby Kirke.

Politiet fik klokken 23.01 en anmeldelse om, at en personbil med flere personer i var kørt ind i kirkegårdsmuren, der omkranser Ejby Kirke ved Køge.

Da politiet kom frem var der ingen mennesker at se, men holdt bilen der stadig med et punkteret forhjul og en udløst airbag. Tæt ved ulykkesstedet traf politiet dog to mænd, hvor politiet mener, at det var den ene, en 32-årig mand fra Roskilde, der havde kørt bilen. Manden påvirket af spiritus og blev anholdt for at få udtaget en blodprøve.

Kirkegårdsmuren havde fået en revne på grund at påkørslen, men politiet ved ikke mere om, hvordan ulykken er sket.

- De to, vi traf derude, har ikke ønsket at belyse sagen yderligere. Vi har ikke fået nogen forklaring fra dem, for de har ikke ønsket at tale med politiet, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet har dog en teori om, at den 32-årige mand forsøgte at stikke af fra ulykken, fordi han er frakendt kørekortet. Han er således kendt af politiet i forvejen for overtrædelse af færdselsloven, blandt er han dømt for spiritus- og narkokørsel.

- Vi har ikke nogen vidner, der kan beskrive, hvad der sket, andet end nogen, der hører et højt brag og kommer til for at hjælpe, så vi kan ikke konkludere, hvad årsagen er. Vi tænker, at det er hastighed og spiritus, der har været årsag til ulykken. Men han har i hvert fald mistet herredømmet over bilen på grund af sin kørsel. Det kan skyldes, at man er påvirket, men også at man har kørt lidt over evne, siger Charlotte Tornquist.

Når resultatet af blodprøven kommer, vil den 32-årige høre nærmere fra politiet.