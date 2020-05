Politiet måtte mandag rykke ud tre gange til Torvet i Køge, hvor en beruset mand generede borgere og skabte utryghed. Arkivfoto: Elmer Madsen

Fuld mand generede folk på Torvet

Køge - 05. maj 2020

Mandag klokken 12.13 fik politiet en henvendelse om en fuld mand, der skulle sparke ud efter forbipasserende under hans ophold i Nørregade ved Torvet i Køge. Da politiet kort efter nåede frem, var den 48-årige mand fra Køge faldet til ro og forholdt sig rolig, så politiet vurderede, at han ville være i stand til at klare sig selv efter en belæring om anstændig adfærd i det offentlige rum.

Det oplyser man i døgnrapporten.

Klokken 15.17 fik politiet endnu en henvendelse om en meget spirituspåvirket mand, der ved en pølsevogn på Torvet råbte ad de tilstedeværende og dermed var til ulempe. Politiet traf ham i et roligere gemyt på Torvet og gav ham igen besked om at opføre sig ordentligt.

Igen klokken 17.10 havde den samme mand ifølge en anmeldelse igen skabt utryghed på Torvet, hvor han havde fulgt efter unge piger, ligesom han virkede truende over for andre tilstedeværende. Politiet fik kort efter denne anmeldelse igen kontakt til den stadig kraftigt spirituspåvirkede mand, som nu blev frihedsberøvet med henblik på afrusning i detentionen på politistationen i Roskilde og for at få skabt trygge forhold i de centrale dele af Køge.

Han blev løsladt tirsdag formiddag, og politiet vil nu prøve at arbejde med mulighed for at tilbyde manden hjælp, så fremtidige seancer som i går mandag kan undgås fremadrettet.