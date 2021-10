Se billedserie Stationstorvet i Køge dannede lørdag ramme om et tværpolitisk event med fokus på flere kvinder i kommunalpolitik; bag det lokale initiativ stod Pernille Sylvest (S), der håber, at det kommende byråd får den bredest mulige repræsentation. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Fuld fart på den politiske kvindekamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fuld fart på den politiske kvindekamp

Køge - 11. oktober 2021 kl. 15:04 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Ved kommunalvalget i 2017 blev i alt ni af Køge Byråds 27 taburetter besat af kvindelige politikere, og spurgte man de fremmødte ved et tværpolitisk event lørdag formiddag i Køge, skal det antal gerne stige ved valget i november.

Politisk ligestilling var således på øverst på dagsordenen ved arrangementet "Tag stilling til ligestilling," et initiativ, der blev taget efter en opfordring fra Kvinderådet, som ønsker at sætte fokus på ligestilling i det lokale og regionale demokrati.

Og den opfordring greb byrådsmedlem Pernille Sylvest (S), som hurtigt fik tværpolitisk opbakning til begivenheden:

- For mig handler det mest om, at alle mennesker og alle typer skal være repræsenteret i demokratiet, siger Pernille Sylvest og fortsætter:

- Det gælder både mænd, kvinder, homoseksuelle, borgere med handicap og alle andre, så vi repræsentere det omgivende samfund. Hele symbiosen i et lokaldemokrati forankres bedre, hvis vi er bredt repræsenteret. Tager man normeringer som eksempel, synes jeg i al beskedenhed, at det har været meget drevet af Jaqueline (Sporon-Fiedler, SF, red.) og mig selv og selvfølgelig også fra andre partier. Der er ingen tvivl om, at vi har andre argumenter end mænd på disse spørgsmål, og det er vigtigt. Jeg tror, at det giver en mere dynamisk samtale og bedre resultater, når vi kommer med forskelligt input, siger Pernille Sylvest.

- Kom ind i kampen, kvinder Radikale Venstres Mette Jorsø peger også på den bredest mulige repræsentation som det højest opnåelige.

Samtidig kræver det - for både mænd og kvinder - at der er solid opbakning på hjemmefronten, fremhæver hun:

- Rigtig mange kvinder har ikke lyst til at stille op. Man bliver tit mødt med, "hvor er det flot, at du gør det," "er du ikke meget hjemmefra?," og "hvad med dine børn?" Det handler langt hen ad vejen om, at man har en mand eller en kone derhjemme, som synes, at det er lige så et fantastisk projekt, som man selv synes. Ellers kan det ikke lade sig gøre at være i politik i det hele taget. Hvis jeg ikke havde en mand derhjemme, som er lige så meget far, som jeg er mor, så kunne det ikke lade sig gøre for mig med tre børn, siger Mette Jorsø og fortsætter:

- Kønnet spiller en rolle, fordi vi ser på tingene på forskellig vis. Det samme kan man også sige om alder, for vi har jo rigtig mange ældre herrer i byrådet. Heldigvis har vi stor diversitet i byrådet sammenlignet med andre steder. Det er vigtigt, at byrådet afspejler den verden, vi lever i, siger hun og kommer så med en kraftig opfordring.

For selvom der kan være alverdens gode grunde til, at mange vælger lokalpolitik fra, er det bidende nødvendigt at få flere kvinder på banen, mener Mette Jorsø:

- Jeg tænker, at der er nogle kvinder, som simpelthen skal komme ind i kampen. De har holdninger, som de gerne deler, men de bliver også nødt til at gøre holdningerne gældende.

Ålen gav peptalk Med vanlig sans for provokation gav filmmanden Peter Aalbæk også sine bud på, hvorfor flere kvinder i politik er vejen frem.

For de er da både klogere og flittigere end deres mandlige kolleger, mener "Ålen," der var blev indbudt til at holde peptalk:

- I har jo allerede vundet for længst og overtaget det hele, siger han til forsamlingen og fortsætter:

- Jeg plejer at sige, at jeg ser manden som en uddødende race. Da jeg begyndte i filmbranchen, var der stort set kun mænd, og jeg besluttede mig derfor for kun at ansætte kvinder. Og i dag er det kvinder, der styrer økonomien og har magten i filmbranchen. Men I er jo også flittigere og klogere, end vi mænd er. Jeg har nogle gange tænkt, at I kvinder måske mangler lidt kynisme, men der kan man jo bare kigge på vores statsminister. Og jeg har virkelig ikke meget skidt at sige. Jeg er glad for den kvindelige tilgang; angrib problemet og få det løst ud fra et holistisk udgangspunkt. Og kunne jeg stemme på 27-28 kvinder til kommunalvalget, så gjorde jeg det. Så jeg håber, I kan styre Køge. Så laver jeg til gengæld et lille eksil i økolandsbyen i Herfølge, hvor vi mænd kan spille noget billiard og kloge os på alt muligt, som vi overhovedet ikke har forstand på, siger han.

Og hvis nogen skulle være i tvivl om, hvorfor lokalpolitik er vigtigt, bevægede Ålen sig også ind på det tema i sit oplæg-

- Kommunalpolitikere får ikke en skid i løn, i forhold til hvilken indsats de leverer. Til gengæld er der altid en kuffert fuld af papirer, som I skal gennemgå. Og kommunalpolitik betyder noget. Bare se på det torv, vi står på i dag. Det er her, fordi politikerne har forholdt sig til nogle ting og haft nogle visioner, siger han.

Ved kommunalvalget er der i alt opstillet 90 kandidater i Køge Kommune for 11 forskellige partier. Kun 23 af dem er kvinder. Der er således opstillet 67 mænd.