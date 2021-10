DF og EL kalder det uansvarligt, at der afsættes store kommunale millionbeløb til færdiggørelsen af Køge Idrætspark med delforliget i budgetaftalen. Det frembragte konservativ hovedrysten i byrådssalen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Send til din ven. X Artiklen: Fuld enighed... Bare ikke om idrætsparken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fuld enighed... Bare ikke om idrætsparken

Køge - 06. oktober 2021 kl. 18:17 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Som så ofte før i de forgangne år var der tirsdag aften igen skarp debat om Køge Idrætspark i byrådssalen.

Projektet optræder som et delforlig i årets budgetaftale, hvor alle partier foruden Enhedslisten og Dansk Folkeparti er med. Og netop de to partier, der samlet sidder på tre af byrådets 27 taburetter, skød med skarpt mod resten af byrådet. Fra DF-gruppeformand Bent Sten Andersen lød det ved budgetvedtagelsen:

- Vi er helt uenige i, at der skal afsættes så mange penge til Køge Idrætspark, og vi mener ikke, at man kan forvalte borgernes penge på sådan en måde. Det er uansvarligt. Uanset hvordan man vender og drejer det står 119 millioner kroner i budgettet, som bruges på et fodboldstadion. Det giver ingen mening for os, og man kunne vælge at bruge de penge på meget andet end et fodboldstadion. Og når det så her i salen i aften lyder, at der er 2.000 brugere derude, betyder det også, at der 60.000 borgere i kommunen, som ikke er brugere, sagde Bent Sten Andersen.

Fra Enhedslistens Niels Rolskov lød det:

- Jeg har tidligere stået her i salen og hørt, at projektet var færdigt, og at der var de faciliteter, der skulle være. Indtil nu har det kostet 175 millioner kroner, og så var det færdigt, tænkte vi. Men nu vil man så bruge 120 millioner kroner ekstra, og det mener vi simpelthen ikke er rimeligt. Især når indtægterne er fugle på taget. Det kan unægtelig ende med, at det er kommunekassen, der skal hive de 120 millioner kroner op, og det mener vi ikke er ansvarligt, sagde Niels Rolskov.

K: Erhvervslivet løfter Det fik forhenværende borgmester Flemming Christensen (K) til åbenlyst at ryste på hovedet og vise sin tydelige uenighed i den udlægning. Generelt befinder den konservative byrådsgruppe sig da også også i den modsatte grøft, når det kommer til idrætsparken.

- Der er lagt et kæmpe arbejde i det fra følgegruppen for Køge Idrætspark, det lokale erhvervsliv, foreningerne, flertallet her i byrådet og HB Køge, som er gået sammen om et lokalt projekt. Et projekt, som er langt, langt mere end et lille plet græs og nogle tribuner, sagde Thomas Kampmann.

Han pegede eksempelvis videre på, at idrætsparken fremover vil kunne trække større kulturelle begivenheder, såsom koncerter, i en størrelsesorden, der hidtil ikke har været mulig.

- Vi er et parti, der synes, at det er okay for erhvervslivet at tjene penge. Og derfor er vi glade for, at erhvervslivet sørger for endnu bedre rammer til virksomheder, alt imens de støtter sporten. Og med Køge Boldklub, og dermed breddeidrætten, der har en stor medlemstilvækst, er vi tilfredse med, at projektet også indeholder flere omklædningsrum. Dem er der så hårdt brug for, sagde han.

Et blik på økonomien bag Køge Idrætspark viser, at de kommende investeringer beløber sig til lige over 119 millioner kroner. I dette beløb indgår dog også forventninger om indtægter fra private aktører på 81,5 millioner, som baseres på klare tilkendegivelser. Det har formanden for Køge Idrætspark-følgegruppen Jeppe Lindberg gentagne gange fortalt i DAGBLADET og på sn.dk/koege.

18,15 millioner tidligere afsatte budgetkroner indgår ligeledes i regnestykket, hvilket så efterlader et nyt beløb på 19,4 millioner kroner, som parterne bag tillægsforliget nu afsætter.