Fuld cyklist væltede midt i jernbaneoverskæring

Klokken 15.19 havde en opmærksom bilist set en 57-årig mandlig cyklist køre usikkert og slingrende ad Østergade mod jernbaneoverskæringen i Lille Skensved. Her ramte cyklisten en kantsten og væltede ud på vejen næsten lige foran bilisten, der måtte bremse for at undgå at ramme af cyklisten. Det betød imidlertid, at bilen holdt midt i jernbaneoverskæringen. Politiet måtte standse togtrafikken for at undersøge ulykken med den væltede cyklist. Samtidig var der risiko for, at jernbanebommene ville ramme taget på bilistens bil, hvis et tog ankom til stationen i Lille-Skensved.