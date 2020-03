Fuld bilist tisser på hækken og nikker politimand en skalle

Kort før klokken 8 var manden steget ud af bilen og havde lavet nogle mærkelige fagter, hvorefter han havde urineret op ad en hæk. Herefter havde han sat sig ind på førersædet, men havde tilsyneladende besvær med at få bilen til at køre. Politiet kørte til området, hvor manden i mellemtiden havde forladt bilen og var gået derfra.

En 39-årig, spirituspåvirket mand fra Borup blev dog truffet i nærheden, og da han kunne mistænkes for at have kørt varebilen i spirituspåvirket tilstand, blev han anholdt og sigtet for spirituskørsel. Det var han ikke tilfreds med og blev udadreagerende, ligesom han nikkede en betjent en "skalle" i brystet og kaldte politipersonalet for diverse nedladende ting.