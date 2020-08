Fuld bilist stak af fra masse-sammenstød

En 57-årig mand forsøgte at stikke af fra et harmoniksasammenstød på Billesborgvej i Køge mandag.

Trafikken holdt bomstille klokken 16.09, fordi en bil punkteret på Billesborgvej.

En bil kom kørende over en bakketop, hvor føreren formentlig blev overrasket over, at bilerne var standset. Bilen nåede ikke at bremse, men påkørte en holdende bil med en 46-årig mand fra Herfølge.

Den 46-åriges bil blev skubbet videre frem i en bil foran, som blev ført af en 26-årig mand fra Køge. Bilen som forårsagede uheldet standsede kortvarigt op, men forlod herefter stedet, før politiet var nået frem.

Vidner på stedet beskrev føreren af bilen som spirituspåvirket, og de tog et foto af hans nummerplader.

En patrulje fandt frem til bilen med den spirituspåvirkede fører, som viste sig at være en 57-årig mand fra Slagelse. Han blev testet med alkometeret, som bekræftede mistanken om spirituskørsel.

Føreren blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel og fik udtaget en blodprøve.

Politiet optog rapport om uheldet, og den 57-årige kan forvente at høre mere i sagen, når resultatet af blodprøven kommer.

Ingen personer kom til skade ved sammenstødet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.