Der er umiddelbart ikke megen hjælp at hente til de villaejere i Ølby Lyng, der i nedbørsrige perioder i stigende grad har kæmpet med oversvømmede baghaver. En defekt drænledning er omdrejningspunkt i sagen, men ny rapport konkluderer nu, at den ikke er årsagen til problemet. Billedet her er fra begyndelsen af 2020. Privatfoto

Frygter stavnsbinding: Vand i baghaver er eget ansvar

Når uvejret igen er ude og en række haver på Forsythiavej og Syrenvej i Ølby Lyng givetvis igen en dag bliver oversvømmet, hverken kan eller må kommunen gøre noget for at hjælpe de ramte borgere. Foruden at vejlede dem.

Derfor står borgerne selv med ansvaret for at sikre deres grunde mod oversvømmelser, konkluderer Køge Kommune, som i en skrivelse nu har gennemgået mulighederne for kommunal assistance til de borgere fra Ølby Lyng, der i senere år i stigende grad har oplevet oversvømmede haver i villakvarteret.