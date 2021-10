Se billedserie Vivi Eklund, der bor ud til Svansbjergvej, har ad flere omgange stået frem med kritik af trafikforholdene i området.Foto: Anders Fallesen

Frygter for sikkerhed: Efter flere års kamp skal broen afspærres over jernbanen i seks måneder

Køge - 19. oktober 2021 kl. 18:33 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Beboere i nærheden af Svansbjergvej har i årevis udtryk stor frustration og bekymring over trafiksikkerheden omkring vejen, der hyppigt bruges som genvej mellem Sydmotorvejen og Herfølge.

Særligt høj hastighed på den smalle vej og mødet med adskillige lastbiler, der kører til industriområdet ved Danmarksvej har skabt farlige situationer, har blandt andre beboeren Vivi Eklund fra området forklaret her i spalterne. Flere borgere har da også holdt møde med repræsentanter fra kommunen, og nu sker der måske noget.

Forleden foreslog teknik- og ejendomsudvalgsformand Erik Swiatek (S) således, at vejbroen over jernbanen på Svansbjerg skal spærres af for biler og lastbiler i en forsøgsperiode på seks måneder. Om det kan lade sig gøre, skal nu undersøges af forvaltningen, fortæller udvalgsformanden, som kalder det et "pilotprojekt:"

- Tanken er, at vejbroen i den periode kun skal være for gående og andre bløde trafikanter, blandt andet fordi vi ser, at den tunge trafik ikke respekterer færdselstavlerne i området, siger han.

- På denne måde kan man forsøge at få biler og den tunge trafik via Danmarksvej og Lidemarksvej i stedet, siger udvalgsformanden videre og peger på, at disse veje er bredere og bedre dimensioneret til den ofte store trafikmængde.

Han tilføjer desuden, at broen over jernbanen oprindelig slet ikke var tænkt som en vejbro, men at den skulle have været gang- og cykelbro.

Det er et velkendt vilkår i området, at Svansbjergvej ofte bruges som genvej mellem Herfølge og Sydmotorvejen.

Detaljer undersøges Der er imidlertid endnu et stykke vej, til at en eventuel midlertidig afspærring fra Bjergvej og op over den stejle vejbro, kan blive til virkelighed, understreger Erik Swiatek.

Han forelagde for nylig sit forslag for Teknik- og Ejendomsudvalget, og nu skal forvaltningen så granske sagen, inden politikerne ventes at få alle detaljerne præsenteret igen.

Men ønsket for handling i området har været stort, erkender Erik Swiatek. Og det ønsker man nu at lytte til.

- Der er ikke truffet nogen beslutning endnu, men jeg har også haft møde med repræsentanter fra Herfølge Borgerforening om sagen, og de vil gerne have nogle hastighedsdæmpende foranstaltninger. Nu har jeg så bedt forvaltningen arbejde videre med det, siger han.

Afdæmpet glæde Vivi Eklund, beboer i området, tager imod beskeden om, at der nu sker noget, med afdæmpet glæde.

Hun inviterede første gang DAGBLADET forbi tilbage i foråret 2017 og så igen i foråret 2021, efter at hendes svigerdatter ved en dramatisk episode havde måttet springe for livet med en dobbeltbarnevogn, hvori to sovende spædbørn lå.

Og at der endelig er skub i sagen for at fremme trafiksikkerheden i området, er positivt, mener Vivi Eklund:

- Sikkerhed frem for alt andet, siger hun og fortsætter:

- Dette giver optimisme, men jeg må også sige, at det tager sin tid. Vi har holdt flere møder og så ikke hørt fra dem efterfølgende, siger hun.

Igen fortæller Vivi Eklund om adskillige nylige episoder, hvor bilister enten har kørt alt for stærkt på den smalle vej eller om køkørsel, som skaber gener i området, hvor få bløde trafikanter ifølge Vivi Eklund tør bevæge sig ud.

- Det er ærgerligt, at man ikke bare kan lukke broen helt af, men for at der overhovedet skal ske noget, er vi nødt til at gå med til, at det bliver på forsøgsbasis. Og så håber vi ellers, at det bliver så godt, at det kan blive permanent. Men vi har også hørt fra forvaltningen, at man forventer, at der vil komme mange klager, hvis den spærres af, siger Vivi Eklund videre og fremhæver desuden, at der også kan blive tale om at spærre Svansbjergvej af ved Danmarksvej for at lede den tunge trafik ad andre veje.

Alt sammen vil det højne trafiksikkerheden, påpeger hun. Men foreløbig afventer Vivi Eklund yderligere handling, før hun vil lægge champagnen på køl.

