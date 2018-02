Line Vinther og Svend Åge Andersen er naboer til en erhvervsgrund på Bækgårdsvej i Borup, hvor de frygter, at der aflæsses forurenende byggeaffald. Bag den etablerede jordvold kan jordbunkerne anes. Kommunens miljøafdeling har imidlertid ført hyppige tilsyn med erhvervsgrunden og ser ikke grund til bekymring for miljøet. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Frygt for miljøpåvirkning kaster politisk sag af sig

Frygt for muligt miljøsvineri på en erhvervsgrund i Borup fører nu til en sag på torsdagens klima- og planudvalgsmøde, efter at naboerne til grunden har indsendt adskillige klager til Køge Kommune.

Byrådsmedlem Paul Christensen (V) har imidlertid set en række billeder, der blandt andet viser asfalt, ledningsstykker og trykimprægneret træ liggende i jordbunkerne. Han forventer nu, at kommunens miljøafdeling »kommer med en meget alvorlig redegørelse,« fortæller han til DAGBLADET. Også et forhenværende byrådsmedlem er gået ind i sagen.

Den pågældende entreprenørvirksomhed, HHTE ApS, afviser dog, at der skulle være grund til bekymring for miljøet og jordbundsforholdene på erhvervsgrunden.

- Jeg kan ikke sige, at der ikke kan ligge mindre ledningsstykker, kloakrør og plastik i den tilførte jord. Men det gør der, når man graver i jorden. Det er umuligt at være 100 procent fri for den slags, og vi fjerner det også, når vi støder på det. Forurening er, når der eksempelvis er tale om pcb, asbest eller store plastikmængder, og det er altså ikke tilfældet her, siger direktør Morten Falck Pedersen til DAGBLADET, inden han henviser til, at der også er foretaget talrige jordbundsprøver, som ikke afslører noget kritisabelt.