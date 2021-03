Anders Ladegaard Bork (DF), der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget, har stor forståelse for forsamlingshusenes situation. Foto: Jørgen C. Jørgensen.

Frustreret kulturformand: - Jeg må stole på min forvaltning

Det er ikke vilje til at støtte forsamlingshusene, der mangler hos Anders Ladegaard Bork (DF), formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

- Jeg har stor forståelse for, hvordan de har det ude i forsamlingshusene lige nu. På det her område er jeg dog bare lægmand og jeg er nødt til at lægge mig op ad, hvad forvaltningen fortæller mig. Jeg har altså svært ved at »overrule«, når de fortæller mig, at det er ulovligt at støtte direkte, siger han.