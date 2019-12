Se billedserie Sådan ser ydermurene på hans hus ud flere steder. Det er i følge ham selv sket som følge af de store byggerier i området. Privatfoto Foto: john

Frustreret beboer med revnet hus: - Kommunen skylder en forklaring

Køge - 30. december 2019 kl. 14:13 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Kommune kan eller vil ikke give en tilfredsstillende forklaring på de mange sætningsskader de seneste år, lyder kritikken fra John Kellberg.

De seneste fem år har han fotodokumentation for at revnerne på hans hus på Strandpromenaden i Køge er gået fra beskedne fire til de nuværende 170 udvendige revner, de såkaldte sætningsskader. Det er sket under det omfattende boligbyggeri på Søndre Havn, hvor der efter hans skøn er rammet omkring 3500 funderingspæle i jorden, med rystelser til følge, fortæller John Kellberg.

Alligevel har han så sent som i november 2019 fået besked fra Teknisk Forvaltning i Køge, om at »kommunen ikke er bekendt med at der er en årsagssammenhæng mellem byggeskaderne på hans ejendom og byggerierne på Søndre Havn«, fortæller han frustreret og henviser til en nylig artikel i DAGBLADET Køge med overskriften »Byggesager: En lærerig oplevelse«.

Den kommenterer han på følgende vis i en skrivelse, der er sendt rundt til flere politikere og kommunens planchef:

»Artiklen indeholder flere citater, som sammenfattet udtrykker enighed om, at byggeaktiviteterne i Køge Kyst regi medfører skader på omkringliggende bygninger, hvilket man så har lært af. Desværre er citaterne udelukkende fra politikere og de er i skrigende kontrast til de signaler vi naboer får fra embedsværket - som ikke kan anerkende en sammenhæng mellem byggeaktiviteter og byggeskader«.

Hans frustration skyldes, at han nu i adskillige år har gjort en stor indsats for at dokumentere, hvordan arbejdet med at banke funderingspæle og ramme spuns i bryder de fastsatte grænser for vibrationer i undergrunden. De vibrationer, der kan sprede sig langt og være årsag til sætningsskader, der får bygninger til at revne. Her henviser han til, at Køge Kommune på kort tid har fået udarbejdet hele tre rapporter, først fra rådgivningsvirksomheden SWECO, dernæst fra Delta Akustik og senest fra konsulentfirmaet GEO.

John Kellberg pointerer, at i alle tre tilfælde har rapporterne fra 2017 peget på, at undergrunden på Søndre Havn kan være sætningsgivende, medens ejendommene i nærheden er karakteriseret som specielt følsomme overfor vibrationer og sænkning af grundvandet.

- Uanset, hvordan kommunen vender og drejer, dels mine fotoregistreringer og dels de tre rapporter, kan det ikke afvises, at de udgør et overbevisende belæg for, at der er en tydelig sammenhæng mellem byggeaktiviteten og antallet af bygningsskader. Så meget desto mere, da kommunen selv har bekostet de tre konsulentfirmaers vurdering af situationen ved Søndre Havn - men spørgsmålet er om Køge Kommune har haft mistillid til dem alle tre«, spørger han også i skrivelsen.

Han påpeger også, at det er svært at tage den »Paraplyplan«, der er udarbejdet i forbindelse med arbejdet på Søndre Havn alvorlig. Planen indeholder skærpede retningslinjer, blandt andet i forhold til vibrationer og støj, for arbejdet på Søndre Havn.

I planen vurderes det, at »de nyopførte etageejendomme i Søndre Havn ikke umiddelbart er sårbare overfor vibrationer idet de er funderet efter moderne byggeteknikker«.

Det harmonerer dog slet ikke med de forhold John Kellberg har dokumenteret ved besøg i byggeriernes kælderetager og udearealer. Her er der nemlig adskillige tilfælde, hvor byggeriet har slået revner og hvor der er trængt vand ind.

»De alvorlige og dyre byggeskader er systematiske og må skyldes en fælles årsag - den samme årsag som medfører byggeskader på de ældre og vibrationsfølsomme ejendomme vis a vis byggefeltet. I en mail fra Teknik- og Miljødirektøren på Køge Kommune, Torben Nøhr, påstås det, at: Det endnu ikke er påvist, at der er en direkte sammenhæng mellem væsentlige bygningsskader og byggerierne på Søndre havn«, skriver han og slutter:

»Hvis det er rigtigt, så ser vi naboer gerne en fornuftig forklaring på, hvorfor de robuste, nyopførte boligkarréer, funderet efter moderne byggeteknikker, er skæmmet af milliondyre bygningsskader og hvorfor man mener, at ældre vibrationsfølsomme ejendomme ikke er skadet af samme årsag som de nyopførte«.