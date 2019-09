De seneste års digitale indtog på landets folkeskole går ud over undervisningen, lyder det fra den lokale lærer Mette Bruun. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Frustrerede lærere: - Det er et digitalt helvede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frustrerede lærere: - Det er et digitalt helvede

Køge - 17. september 2019 kl. 14:54 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I stedet for at have god tid til at forberede den næste matematik- eller dansktime, skal mange lærere landet over bruge mere og mere tid på at udfylde digitale skemaer, redegøre for arbejdstid eller skrive til elevernes forældre på en kommunikationsplatform.

Netop denne frustration er langt fra ny blandt skolelærerne. Men den igangværende implementering af endnu en platform med navnet »Aula« har fået en af de lokale lærere i Køge Kommune til at råbe op.

På Ellebækskolen har man nemlig taget den nye platform i brug, på trods af Køge Kommunes anbefaling om at udskyde Aula til nytår, ligesom man stadig bruger den gamle kommunikationsplatform Skoleintra og en række andre. Det fortæller Mette Bruun, der er lærer på Ellebækskolen i Gørslev.

- Det er noget, som rør sig hos en stor gruppe af lærerne. Vi skal forholde os til syv forskellige platforme, hvor vi skal indhente informationer, skrive til forældrene og lignende, fortæller hun og fortsætter:

- Vi skal blandt andet bruge vores eget nøglekort og NemID flere steder for at arbejde i lukkede systemer, og på den måde kan man hurtigt få brugt sit nøglekort op.

Digitalt tyrani Hvad betyder det, at meget af jeres tid går med de forskellige digitale platforme?

- Det er jo tid, som går fra forberedelsen af undervisningen, som ellers er det, vi er uddannet til. At lave godt undervisningsmateriale. I gamle dage talte man bare med hinanden, men i dag oplever jeg, at vi kan sidde i samme lokale og modtage mails fra hinanden, fortæller Mette Bruun og uddyber:

- Vi ved at lave et »digitaliserings-tyrani«, hvor vi i stedet for at møde det enkelte barn og lave god undervisning bliver mere og mere fjerne, fordi det handler om at tænke ind i digitale kasser, som nogen - måske uden lærerbaggrund - har udviklet. Det er et digitalt helvede, som ikke giver mening, og det går ud over undervisningen.

Selvom Mette Bruun er enig i, at skolerne skal følge med udviklingen og indoperere det digitale i undervisningen, bør man skærer ned på antallet af digitale platforme.

- Der må være en rimelighed i det, påpeger den lokale lærer.

Savner evidens Udsigten til den nye platform Aula, får heller ikke mange positive ord med på vejen med af Mette Bruun. Hun savner evidens for, at systemet skulle være bedre end det nuværende Skoleintra.

Hun har også selv som forældre til børn på Ejby Skole oplevet udfordringen med de mange platforme, hvor man skal hente viden om dagligdagen på barnets skole.

- Tidligere kunne man printe en ugeplan ud med alle fagene, sætte den på ens køleskab og få et godt overblik over kommende lektier og lektioner. Det kan man ikke med det nye, fortæller Mette Bruun.

Selvom Ellebækskolen har valgt at gøre brug af Aula i modsætningen til kommunens anbefaling om at udskyde brugen, understreger Mette Bruun, at Ellebækskolens leder »knokler hårdt« for at få implementeret de nye systemer.

- For mig at se ligger ansvaret længere oppe i systemet, hvor folk påtvinger skolerne at tage de mange forskellige systemer til sig. Det er problematisk, fastslår hun.

relaterede artikler

Forældre skal have universelt login til Aula 08. april 2019 kl. 11:29

Politikere tager det roligt trods færre penge til skolernes it-udstyr 06. december 2018 kl. 18:45