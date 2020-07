Arkivfoto

Frustrerede beboere: Vestre Ringvejs forlængelse i Borup - uden orientering eller dialog

I forbindelse med den forestående forlængelse af Vestre Ringvej langs Møllebankerne til nye udstykninger mod nord, er der en række beboere, som ikke mener Køge kommune i tilstrækkelig grad har inddraget de berørte beboere om planlægning og detaljer i forbindelse med projektet.

Det har ført til en række meget forskellige udtalelser/opfattelser af, hvordan vejen skal forløbe i terrænet samt afstande til nuværende og planlagt bebyggelse og støjdæmpning.

Der ses ikke at have været indkaldt til en egentlig høring/borgermøde for bebyggelserne ved Møllebankerne (Holmager, Stetteager og Korsager).

Det har givet anledning til mange forskellige udsagn om linjeføring, støjvold og dens placering og højde fra 2-4 meter.

Det er for beboerne i området ikke acceptabelt, da dialog med de berørte er en standard formulering i alle vejledninger og bekendtgørelser fra Vejdirektoratet og Miljøministeriet.

Vi har derfor anmodet Køge kommune om at foranledige dette, forinden en detaljeret planlægning finder sted og/eller udførelse af arbejdet. Det er sket den 12 juni til Teknik- og Ejendomsudvalget, uden at det har afstedkommet en reaktion. Senere er samme skrivelse tilsendt borgmesteren med samme resultat.

Tillige har »ETK Anlæg og Myndighed« fået samme skrivelse som følge af en udsendt orientering af 23. juni 2020.

Fra ETK er dog senere modtaget et svar, der dog ikke noget svar, men bare en beklagelse af manglende orientering som følge af Coronaudbruddet, ledige stillinger og ferier. Det kan beboerne ikke bruge til ret meget, især da en tilsendt skitse af et tværsnit af den kommende vej, som ikke er retvisende og i øvrigt er påstemplet »ikke til udførelse.«

Det anførtes tillige, at da der ikke var etableret en grundejerforening, så var det vanskeligt at skabe en dialog. Men mon dog ikke Køge Kommune kunne finde adresserne på beboerne på Møllebankerne.

Beboerne har således stadig ikke haft den ringeste dialog med Køge Kommune.

Dog fik undertegnede og en anden beboer den 12. juni oplyst, at projektet var ved at blive færdiggjort og skulle herefter i udbud. En interessant oplysning, da man nu har besluttet at begynde gravearbejdet ultimo juli. Unægtelig en meget kort udbudsrunde og kontrahering!

Men stadig uden at nogen af de berørte beboere nogensinde er præsenteret for projektet og dermed mulighed for at kommentere.

Det må siges at være en særpræget fremgangsmåde helt at undlade kontakt til de berørte.

Der er næppe nogen beboer, der ikke gennem omtale, presse eller lokalplaner med videre er bekendt med, at der er planlagt en forlængelse af Vestre Ringvej. Men ingen er bekendt med detaljerne, linjeføringen, belægninger og forløb i terrænet og påvirkningerne fra forlængelsen, og derfor er det magtpåliggende for beboerne at få indsigt i et projekt, der i mange år fremover vil præge området.

Senest har der her i aviser været fremført, at der var lovet en VVM-redegørelse i en eller anden form. Men den ser også ud til at blive holdt hemmelig.

Det er på tide, at Køge Kommune lever op til forpligtelsen til dialog, og hvorfor skal dette projekt være så hemmeligt.

Vi venter på svar, og det skal være inden der igangsættes gravearbejde. I samme forbindelse skal det godtgøres, at de vejledende støjgrænser 1,5 m over terræn ikke overskrider 55 dB.

I nærværende skrivelse er følgende dokumenter lagt til grund:

1. Lokalplan 1011 - Møllebankerne - Boligområde Borup nordøst

2. Vejdirektoratet, "Støjskærme - projektering", Rapport nr. 84 af august 1999

3. Vejteknisk Institut "Støjreduktion langs veje"

4. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, "Støj fra veje" Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4 - 2007

5. Vejregler, Håndbog "Planlægning af støjskærme", anlæg og planlægning 01 februar 2019

Claes Skjernov

Stetteager 5

4140 Borup