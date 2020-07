Den gamle dame savner sin daglige avis, men hjemmehjælpen må ikke tømme hendes postkasse. Arkivfoto - (Det er ikke damens postkasse på billedet, red.)

Send til din ven. X Artiklen: Frustration: - Hjemmehjælperne må ikke bruge 20 sekunder på at tømme min mors postkasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frustration: - Hjemmehjælperne må ikke bruge 20 sekunder på at tømme min mors postkasse

Køge - 17. juli 2020 kl. 09:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat - Køge Kommune prioriterer ifølge sin værdighedspolitik selvbestemmelse højt i ældreplejen. Problemet er blot, at en del af selvbestemmelsen ikke fungerer i praksis. Dette skyldes, at administrative og politiske beslutninger/regler forhindrer, at dette ønske om selvbestemmelse også kan udmøntes i praksis.

Følgende oplevelse viser, at selv et meget lille ønske som at kunne bestemme over maksimalt 20 sekunder af den tildelte hjemmeplejetid ikke har kunnet lade sig gøre.

Ønsket var/er at få tømt sin postkasse dagligt, da der abonneres på en daglig avis, som leveres i postkassen af avisbud.

Min mor, som det drejer sig om:

- Er fritaget for digital post, har ikke computer og har aldrig haft en sådan.

- Har svær funktionsnedsættelse.

- Har besøg fra hjemmeplejen 5-6 gange dagligt til medicingivning, personlig hygiejne, påklædning, bad, hjælp til morgenmad + frokost + aftensmad, drikkevarer skal hældes op og stilles frem, bevilget bleer. Har el-seng, nødkald, rollator m.m.

- Er stærkt smerteplaget (får både smerteplaster og tabletter) og har stærkt nedsat gangfunktion. Kan kun med stort besvær og smerter rejse sig fra stol.

Hun bor i parcelhus med max. 10 meter til postkassen, men selv hvis postkassen flyttes til hoveddøren, bliver hun på ingen måde selvhjulpen, da hun ikke kan tømme postkassen blandt andet på grund af de meget dysfunktionelle hænder/fingre (nb: heller ikke med hjælpemidler).

Fra postkassenøglen tages, til man har tømt postkassen og er kommet retur til udgangspunktet, har jeg målt, at i almindeligt gangtempo tager det 17 sekunder, så jeg lagde nogle sekunder til, hvis gangtempoet er langsommere end mit.

Hvis mor ikke er for træt sidder hun ved vinduet og venter på avisbuddet; men hun falder tit i søvn i sin stol eller har lagt sig i sengen og mister derved sin avis.

Hun vil meget gerne følge med i livet omkring sig og læser avisen dagligt, hvilket vi kan høre på de samtaler, vi har med hende.

Hun har i hele sit voksne liv holdt den daglige avis. Avisen er væsentlig for hendes livskvalitet, da øvrige aktiviteter er næsten lig nul.

Nogle gange ligger der aviser fra tre dage i postkassen og/eller breve fra kommune, banken mv. Ind imellem tømmer avisbuddet postkassen for hende.

En gang sidste år bad vi om daglig tømning af postkassen. Det kan være på det tidspunkt, det passer hjemmeplejen bedst, bare det sker dagligt.

Vi fik at vide, at de maximalt kunne strække sig til en gang om ugen (skyldtes argumentet, at så kunne hun jo heller ikke modtage breve fra kommunen), hvis det blev bevilget.

Så vidt jeg husker skulle postkassen også flyttes ind til hoveddøren, hvilket selvfølgelig er rimeligt, hvis hjælperne skulle ud på en længere vandring, men her er det (som hos de fleste i den alder) i et almindeligt parcelhuskvarter.

Vi kunne også sagtens gå gennem hele bureaukratiet med at søge om flytning af postkasse til hoveddør; hvilket ville være helt rimeligt, hvis hun blev selvhjulpen. Sådan er virkeligheden bare ikke.

Jeg fik at vide, at det ikke kunne være anderledes, for det var politisk besluttet, at man ikke kunne få tømt sin postkasse.

Med den tid vi brugte på at diskutere rimeligheden i dette, og at der jo ligger en adminstrativ indstilling til politikerne før den politiske beslutning, kunne de have tømt mors postkasse i flere måneder - tjae, man undres.

Bureaukratiet om ansøgning vedrørende flytning af postkasse vil også hurtigt overskride mange måneders postkassetømning.

Det kan undre, hvad der har ligget til grund for en sådan beslutning. Måske en noget teoretisk regnearksbesparelse. Det kunne i hvert fald være interessant at se beregningerne, hvis en sådan har fundet sted.

I praksis ville det at bruge 17-20 sekunder dagligt på at tømme postkassen ikke betyde ekstra udgifter for kommunen, når der er i forvejen er tilkendt så megen hjælp. Det er svært at se fornuften i den regel.

Det er et problem, når man får lavet for mange småregler, så systemet bliver fuldstændigt rigidt trods de bedste intentioner i Værdighedspolitikken. Måske har man helt glemt at undersøge, om der er administrative regler, der forhindrer tilstrækkelig grad af selvbestemmelse for borgerne.

Det ville måske også forbedre plejepersonalets arbejdsmiljø væsentligt, hvis de fik lov at bruge deres faglighed i forhold til borgerne på en ansvarsfuld måde i stedet for at skulle stå på mål for unødigt rigide regler.

Derudover er det mærkeligt, at man i et demokratisk samfund overser, at det er vigtigt element i livskvalitet og hverdag for mange mennesker (også selv om man er ældre eller handicappet) at kunne følge med i storpolitik og i politik/aktiviteter i lokalsamfundet via den daglige avis. Det er stadig vælgere, som gerne vil kunne afgive deres stemme på et kvalificeret grundlag.

De få (meget få vil jeg tro) pensionister, der har stærkt behov for at få tømt postkassen dagligt vil næppe kunne mærkes på ældrebudgettet.

DAGBLADET er bekendt med afsenders navn og adresse