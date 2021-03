Se billedserie Stand-up komiker Nicolaj Lange optræder live på skærmen. Foto: Niklas Hansen

Frivilligt beredskab tænker ud af boksen i corona-tid

Køge - 04. marts 2021 kl. 05:08 Af Katrine Wied

Det er svært at holde gejsten oppe under coronanedlukningen, når man er en forening. Men ETK Brand og Rednings frivillige beredskab har fundet en ny vej til at skabe lidt sammenhold, selv om de 50 frivillige ikke må mødes. Så tirsdag aften stod den på stand op - online på Teams.

- Vi synes, vi trænger til at grine sammen hver for sig, fortæller Heidi Hansen og Tanja Knapp, der står for arrangementet.

Når Danmark ikke er coronalukket, bistår det frivillige beredskab Køges brandvæsen, ETK Brand og Redning, med en lang række opgaver af meget forskellig art.

De frivillig kan kaldes ind som assistance ved brand, hvor de for eksempel kan hjælpe brandmændene med at pumpe vand. Men de spiller også en rolle som førstehjælpere ved en lang række kulturelle arrangementer som Køge Festuge, Søndre Havnedag og Svenstrup Walkaton, lige som det er det frivillige beredskab, der står for den gratis suppe, som er en tradition på Torvet til Køges kulturnat, Kyndelmissen og meget andet.

- Det er også os, der har brandkadetterne, vi arrangerer foredrag og øvelser, hvor de branduddannede frivillige vedligeholder deres uddannelse, siger Heidi Hansen.

Corona-opgaver

De har også haft opgaver under corona-epidemien.

- Der har været nogle forefaldende ting under coronaen. Vi har kørt værnemidler ud til hjemmeplejen, og vi har hjulpet med at bringe de ældre op til vaccination. Når der er nogle af vores egne frivillige, der har været syge af corona, har vi handlet for hinanden, siger Heidi Hansen.

Men for en meget social forening er det svært, når man ikke må mødes.

- Vi er meget sociale og værner meget om hinanden. Det er næsten som en nummer to familie. Men desværre er det sociale nedlukket.

Ud af boksen

Derfor har Heidi Hansen og Tanja Knapp og de andre frivillige fundet på at gå andre veje.

- Det gælder om at tænke ud af boksen. Vi skriver til hinanden, om vi er ok, og vi finder på nogle ting, som vi kan gøre virtuelt, for eksempel som i aften, hvor vi skal have virtuel stand-up, siger de.

Det frivillige beredskab har også holdt årsmøde online, lige som der har været julebanko online.

- Vi havde pakket kurve til de tilmeldte med julegodter og spilleplader.

Idéen til stand-up kom, da Heidi Hansen så, at stand-up komikeren Nicolaj Lange underholdt gymnasielærere via Teams.

- Så tænkte jeg, at det er da lige os. Han er på online på Teams sammen med os andre. Han har jo også tænkt ud af boksen for at tjene penge, og vi andre er hoppet på. Det gavner jo alle, konstaterer Heidi Hansen.