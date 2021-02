Frivillig på Tapperiet: - Vi får indblik i maskinrummet

- Man få et godt indblik i maskinrummet og lærer at tage ansvar for nogle arrangementer som andre unge kan have glæde af. Det er fedt at være med til at få tingene til at løbe rundt. Her er en stemning af, at alle ideer er velkomne og at det også skal være et sted, hvor vi har det hyggeligt sammen. Det er fedt, at selvom vi kommer fra forskellige byer i kommunen, så kan vi være sammen om aktiviteterne og lave noget andre får glæde af.