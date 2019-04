Postnummer 4100 Ringsted har længe været et debattema i den vestlige del af Køge Kommune. Afstemningen om et muligt bytte til 4632 skulle oprindelig været sluttet på søndag, men nu forlænger udvalget fristen i forsøget på at få stemmeprocenten op.

Frist forlænges i postnummerafstemning

Hans udvalg drøftede torsdag sagen, og her blev muligheden for at forlænge afstemningsperioden lagt på bordet. Det vil kunne tillade landsbyforeningen i Gørslev og omegn at gøre en ekstra aktiv indsats i de kommende dage og uger for at få aktiveret de cirka 580 borgere, der i skrivende stund endnu ikke har stemt. Oprindelig talte udvalget om at forlænge fristen med en uge, men da man siden render ind i påskeugen, valgte man i stedet at sige, at 2. påskedag, mandag den 22. april, er sidste dag.