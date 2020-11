Frisør griber ud efter "det satans liv"

- Det har altid været min drøm at have min egen salon. Den skal være anderledes end andre saloner. Et sted man kan hygge sig og slappe af. Og jeg elsker at være kreativ med hår. Jeg elsker at klippe hår og går op i at give kunderne mulighed for at prøve noget nyt. Jeg har tillid til, at det nok skal gå, siger den forventningsfulde frisør.