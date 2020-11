Diana Desdorf (nr. 2 fra venstre) har haft Frisør UniQ i 22 år, hvor hun overtog den fra sin bonusmor. Nu gør hun den bæredygtig.

Send til din ven. X Artiklen: Frisør UniQ i Vestergade bliver bæredygtig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frisør UniQ i Vestergade bliver bæredygtig

Køge - 11. november 2020 kl. 19:18 Kontakt redaktionen

Diana Desdorf har haft Frisør UniQ i Køge i 22 år. De seneste syv har den ligget i Vestergade 4. Hun er selv udlært fra salonen, hvor hun startede som elev, da hun var blot 16 år gammel. Herefter tog hun til London i tre år for så at vende hjem igen og overtage salonen. Med til historien hører, at hun købte den af sin bonusmor.

Udover Diana er der tre assistenter og tre elever. Det er meget sjældent, at en salon har så mange elever, men det er vigtigt for Diana at tage et medansvar for at uddanne nye frisører. I alt har hun færdiggjort 11 elever, hvoraf en af dem arbejder som assistent i salonen. Desuden har Diana også fungeret som censor til svendeprøver de seneste ti år.

Nu tager Diana og hendes team Frisør UniQ i en ny bæredygtig retning, når de indgår et partnerskab med Park Styling, der er et dansk koncept, som kombinerer høj faglighed og kollegialt sammenhold med en miljøvenlig produktserie og et generelt fokus på bæredygtighed.

- Det er vigtigt at blive ved med at udfordre sig selv og prøve noget nyt. Med det nye partnerskab viser vi, at man som frisørsalon også kan være med til at tage et helhjertet ansvar for miljøet og bidrage til, at vi på alle fronter får en mere bæredygtig måde at leve på. Samtidig får vi adgang til god efteruddannelse, og vi bliver en del af et stærkt netværk af frisører i hele Danmark, siger Diana Desdorf, indehaver af Park By Frisør UniQ.

Bæredygtighed og kvalitet

Der stilles høje krav til en frisørsalon, som vil være en del af Park Styling universet, og det sker for at værne om den gode kundeoplevelse både i forhold til kvaliteten af klipningen og i forhold til den oplevelse, som det skal være at gå til frisør. Blandt andet føres der styling-produkter, som er skånsomme over for kunden og miljøet, og hvor der er 20 kroners pant på emballagen. Desuden kan personalet komme på kursus regelmæssigt og indgår også i et landsdækkende erfa-netværk med de andre partner-saloner.

Der findes Park Styling frisører rundt om i hele Danmark. Park Stylings hovedkvarter ligger i Kolding.