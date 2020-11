Der er kommet friske kræfter til menighedsrådet i Ølsemagle. Her er tre yngre medlemmer blevet valgt ind og de glæder sig til at tage fat på at føre kirken videre i en mere nutidig udgave. Foto: Torben Thorsø

Frisk blod til »støvsugerbanden«

- Det er jo ikke altid, at ungdommen eller børnefamilierne læser Kirkebladet. Vi vil gerne skabe en bro til noget af den livsvisdom man faktisk kan tage med sig fra Støvsugerbanden, siger de med henvisning til, at i mange af landets menighedsråd ér det ofte den ældre generation, der sidder rundt om bordet, når rådet holder møde.

Anja Termansen, Mick Lynggard Hansen og Jesper Gøthe Hansen pointerer dog, at målet netop er at bygge videre på menighedsrådets arbejde og få det bredt ud til en yngre generation, så man få flere unge indenfor:

De vil ikke ligefrem kaldes »de unge vilde«, men det er næsten for oplagt, når Ølsemagle Menighedsråd netop er blevet forstærket med et trekløver, der hiver gennemsnitsalderen i rådet gevaldigt ned.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her