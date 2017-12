Se billedserie Fremtidslinjen har siden sommer kastet sig ud i e-sport, så ungdomsuddannelsens elever nu får mulighed for at spille Counter-Strike som en del af undervisningen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Fremtidslinjen tager e-sport til sig: - Det giver ekstra motivation

Køge - 05. december 2017 kl. 15:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mikkels højre hånd har et godt tag om den sorte mus, der bevæges i små, hurtige ryk på musemåtten, og på computerskærmen følger et lille sigtekorn med de samme bevægelser. Med sin virtuelle riffel forsøger Mikkel at skyde modstanderen, helst i hovedet, mens han samtidig selv skal undgå at blive ramt.

19-årige Mikkel Bo er elev på Fremtidslinjen i Køge, og sammen med fire andre elever sidder han klar til at få undervisning i spillet Counter-Strike. Fem computere er opstillet på række foran et par store vinduer, hvor vinterlyset trænger sig på.

- Det er virkelig sjovt at lave noget andet end at lave lektier hele tiden, fortæller Mikkel Bo, mens han har blikket stift rettet mod skærmen.

- Når vi spiller sammen, så gør det os bedre til at samarbejde med andre mennesker, siger han.

Fremtidslinjen begyndte efter sommerferien at tilbyde e-sport som en del af deres IT- og mediefag, og det skyldes ikke kun, at e-sport i øjeblikket er et stærkt voksende fænomen.

- Flere undersøgelser viser, at det gør noget godt for de unge. Især for vores målgruppe. Det giver dem en ekstra motivation for at møde ind, og den kan vi bruge sammen med andre kompetencer på andre områder, fortæller Morten Jensen, der er hovedfagslærer på IT- og medielinjen.

Fremtidslinjen er en kommunal ungdomsuddannelse med et tre-årigt forløb, som er særlig tilrettelagt i forhold til unge med generelle indlæringsvanskeligheder såsom ADHD og autisme og hører under kategorien STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

En gang om ugen står den for de fem unge mænd på Counter-Strike som en del af IT- og mediefaget, og det er Morten Jensen, der står for træningen. Han peger på, at elevernes kommunikation forbedres.

- Det er helt klart med til at udvikle deres personlighed og social kompetencer, fordi de er nødt til at kommunikere med hinanden undervejs i spillet, fortæller Morten Jensen.

Det er ikke blot meningen, at de unge skal blive bedre til computerspil. Der er også nogle faglige argumenter for, at skolen har taget e-sport til sig.

- De skal også lære noget i forhold til computeren, og hvordan man bruger den, og derudover har vi fokus på en række punkter, siger Morten Jensen og uddyber:

- Vi har haft fokus på, hvordan de kan lære at kontrollere deres vrede, og vi har både talt om sund kost og søvn. Man skal nemlig være i god fysisk form at være dygtig til computerspil.

På længere sigt gør Fremtidslinjen sig tanker om at tilbyde e-sport som en reel linje og samtidig træne de unge op, så de kan deltage i turneringer imod andre skoler og ungdomsuddannelser. Det kræver dog en investering, indrømmer Fremtidslinjens leder, Morten Ellehauge.

- Det vil betyde, at vi skal ud og investere i hurtigere computere, bedre mus og tastatur og nye skærme. Det har vi ikke råd til lige nu, så det kræver, at vi eksempelvis får samlet penge ind via fundraising, siger han.

