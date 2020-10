Fremtidslinjen er en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, der retter sig mod unge under 25 år, som ikke vil kunne gennemføre en anden ungdomsuddannelse af forskellige grunde.

Fremtidslinjen ramt af corona: - Vi har været heldige

Køge - 21. oktober 2020 kl. 07:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Sidste uge blev to medarbejdere på STU Fremtidslinjen i Køge Kommune konstateret smittet med coronavirus. Det fortæller Dorte Henriksen, der er leder på skolen.

Heldigvis, som hun påpeger, var det midt i efterårsferien, hvor ingen elever derfor var på skolen. De to medarbejdere er lige nu hjemme i isolation, mens hverdagen fortsætter for de resterende ansatte og elever.

- Smitten er kommet, mens der har været næsten tomt hos os. Det er lidt heldigt, at det skete lige i den uge, og generelt har vi været forskånet for corona, fortæller Dorte Henriksen.

Det er nemlig første gang, at nogen blandt de 44 elever og 16 medarbejdere på skolen er blevet smittet med corona.

Færre kram Dorte Henriksen fortæller, at eleverne på skolens fire linjer er delt op, så de holder sig sammen på linjerne og ikke blander sig. Derudover går det indtil videre godt med at følge de forskellige retningslinjer om afstand og afspritning, selvom de unge skal have det at vide flere gange.

- Man skal forklare det en ekstra gang, at de skal huske at holde afstand og spritte hænderne af, for de skal bruge håndsprit, når de kommer om morgenen, og hver gang de skifter lokale. Det går godt med det, men de skal have det at vide hele tiden, forklarer Dorte Henriksen.

Hun fortæller, at forskellen på de unge og hos Fremtidslinjen og andre unge på andre ungdomsuddannelser er, at de er udfordret at forskellige diagnoser, men det har også en lille fordel i forhold til smitterisikoen.

- Det betyder også, at vores unge ikke kommer lige så meget ud og møder andre unge, og for eksempel ikke krammer hinanden så meget, påpeger lederen.

En udsat gruppe Fremtidslinjen er en del af Køge Kommune, og derfor kan skolen frit bestille værnemidler som masker og sprit på kommunens regning, når der er behov for det. Spørger man Dorte Henriksen, er det meget positivt, at de unge nu har en hverdag på skolen trods coronavirussens fortsatte greb om samfundet.

- I foråret lukkede vi helt ned, og det er rigtig dårligt for den her målgruppe. De går helt i stå og mister meget funktionsevne. Det er både dejligt og vigtigt, de kommer så tæt på hverdagen igen, for nogle af dem bor alene i lejligheder og kommer måske ikke så meget ud, så de er en lidt mere udsat gruppe, der kan blive meget ensomme, hvis de ikke har noget skoletilbud, pointerer Henriksen.