Fremtidens skraldebil lister sig frem

- Som kommune har vi et ansvar for at gå forrest og vælge grønne og bæredygtige løsninger, der hvor det er muligt. Derfor er det en gevinst for os, at Renonordens nye skraldebiler delvist kører på el og dermed får Køge Kommune endnu mere med på den grønne omstilling, som vi arbejder så målrettet efter. At bilerne så derudover er mere støjsvage og giver bedre arbejdsmiljø, er kun et win-win for borgere og medarbejdere, siger Niels Rolskov (EL), der er formand for Klima- og Planudvalget.