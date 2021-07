Udviklingen af Collstropgrunden, som illustreres her, er én af kronjuvelerne i fremtidens visioner for udbygningen af handelslivet i Køge Kommune. Et blik på kommuneplanforslaget, der netop nu er i offentlig høring, viser da også, at der er mange spændende elementer i spil i fremtidens detailhandelslandskab. Illustration: WERK

Fremtidens handel: Byen ruster sig til skærpet konkurrence

Køge - 17. juli 2021 kl. 14:21 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Butiksgaden »Strædet« har bidraget godt til Køges handelsliv, men bymidten bør ikke strækkes længere i flere retninger med nye supermarkeder både ved Collstropgrunden og på den tidligere posthusgrund. Samtidig har Køges bymidte i det seneste årti klaret sig bedre end landsgennemsnittet, både når det kommer til udviklingen i antallet af butikker samt handelslivets omsætning.

Det var nogle af hovedkonklusionerne, da den store detailhandelsanalyse, foretaget af Institut for Center-Planlægning (ICP), i februar blev lagt frem til offentlighedens skue. Detailhandelsanalysen udgør fundamentet under kommunens fremadrettede visioner for udviklingen af handelslivet og spiller således også en væsentlig rolle i det kommuneplanforslag, som netop nu er i høring.

I forslaget til Kommuneplan 2021 er der således knap 40 siders visioner for nye supermarkeder, handelsområder, udbygning af eksisterende lokalcentre og mulighed for nye handelsområder.

Køge Nord får lokalcenter Inden for sidstnævnte kategori finder man eksempelvis planerne om at etablere et nyt lokalcenter på 3000 kvadratmeter på vestsiden Køge Nord Station.

Kommuneplan 2021 er i offentlig høring frem til 3. september. Centeret skal rumme mindst én dagligvarebutik samt andre mindre butikker og privat service. Lokalcentret er tænkt som det daglige indkøbssted for de mange nye borgere i Køge Nord og Ølsemagle landsby, lyder det i kommuneplanforslaget.

Det er særligt den kommende befolkningstilvækst - specielt i Køge Nord og Køge Kyst - der forventes at drive forbruget til at stige frem mod 2032. Her er det vurderingen, at en del af forbruget vil gå til øget internethandel, mens anden del vil tilfalde de eksisterende butikker.

Der vil dog også være grundlag for at opføre nye butikker, særligt tæt på de nye boliger, vurderes det i kommuneplanforslaget.

Stort handelsområde ved stationen Et andet stort detailhandelselement i forslaget er den længe ventede udvikling af Collstropgrunden på østsiden af Køge Station.

For nylig fandt Køge Kyst sammen med ejendomsselskabet NREP, der i forvejen har flere udviklingsprojekter i Køge. Parternes aftale betyder, at udviklingen af Collstropgrunden snart kan gå i gang, og her bliver detailhandlen en stor og vigtig spiller. Collstropgrunden påtænkes at få i alt 10.800 kvadratmeter butiksarealer, hvilket medfører, at der kan opføres et varehus på 5000 kvadratmeter og en dagligvarebutik på 1800 kvadratmeter. Dertil kommer planer om mindre dagligvarebutikker som slagtere eller bagere samt en række udvalgsvarebutikker. Om Collstropgrunden lyder det i kommuneplanforslaget:

»Hensigten er fortsat, at der kan opføres større butikker, der ikke er plads til i den gamle bykerne - og som i dag ikke er repræsenteret i Køge. ICP har vurderet, at den hidtidige minimumsgrænse for butikker på 1000 kvadratmeter vil være en barriere for at tiltrække de ønskede butikskoncepter til Køge. Mange af de butikskoncepter eller kæder, der ikke findes i Køge i dag, opererer med butikker ned til 500 kvadratmeter, og et krav på mindst 1000 kvadratmeter kan gøre det uinteressant for dem. Derfor fastsættes minimumsgrænsen til 500 kvadratmeter - med mulighed for at fem butikker kan være mindre, hvilket kan sikre et bæredygtigt butiksområde.«

Det store nye handelsområde ved stationen har dog også fået byrådet til at trække i håndbremsen i forhold til et eventuelt Lidl-supermarked på den gamle posthusgrund på Jernstøbervænget. Frygten er, at bymidten vil blive strakt for langt.

Byrådet har derfor givet udtryk for, at man vil afvente og se, hvilken betydning Collstropgrunden får for resten af bymidten, inden man eventuelt lader Lidl-supermarkedet opføre.

Skærpet konkurrence Et vigtigt fremtidigt vilkår bliver imidlertid en skærpet konkurrencesituation fra andre handelsbyer og -mønstre. Det ligger således fast, at en række andre butiks- og storcentre i regionen har udvidelsesplaner, ligesom alle andre handelsbyer opererer med visioner for at udvikle og optimere netop deres detailhandel, bylivet og helhedsoplevelser for de handlende.

Nøjagtig som Køge gør det.

Og så vil handelsmønstret ikke mindst ændre sig i årene frem. Da Institut for Center-Planlægning fremlagde deres resultater i forbindelse med Køge Kommunes detailhandelsanalyse, fremgik det, at »ICP vurderer, at det frem mod 2033 vil være realistisk, at cirka 30 procent af det samlede forbrug af udvalgsvarer vil blive dækket via e-handel, mens omkring 10 procent af den samlede dagligvarehandel vil gå gennem e-handelskanaler. Det vil betyde, at konkurrencesituationen bliver yderligere skærpet, og det kan få væsentlig betydning for detailhandelsstrukturen«, lød det.

Markant stigende omsætning Detailhandelsanalysen blev gennemført før coronapandemiens indtog og baseres således på data fra 2019. Dengang var der 325 butikker rundt i kommunen, fordelt på 99 dagligvarebutikker, 183 udvalgsvarebutikker og 43 butikker, som sælger særligt pladskrævende varer.

Ifølge analysen var der med disse tal tale om et mindre fald i antal butikker siden 2008, men det samlede butiksareal er i samme periode øget med 22.000 kvadratmeter.

Fra 2008 til 2019 var den samlede omsætning i kommunens fysiske butikker da også steget fra 2,9 milliarder kroner til hele 3,4 milliarder kroner.