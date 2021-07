Fredagsjazz på havnen i hele juli

Det første arrangement i fredags måtte desværre aflyses på grund af vejret, men fredag i denne uge kan gæsterne på Havnen til gengæld se frem til at opleve gruppen The Spirit Of New Orleans. Siden følger Zealanders Jazz'n Live 23. juli, og endelig slutter Paul Harrison Band 30. juli rækken af sommerjazz-arrangementer på havnen. Alle koncerterne finder sted fra klokken 16.30 til 19.30.

The Spirit of New orleans blev dannet i 1990 på initiativ af Preben Nissen, og gruppen byder på et repertoire bestående af gospel, spirituals, hymns og traditionel jazz - musik med dybe rødder i grundlaget for New Orleans-jazzen - og det udviklede sig hurtigt til det, The Spirit Of New Orleans er i dag: Et af de mest kendte og rutinerede orkestere i Danmark med en unik dynamisk og swingende stil.