Kun et halvt år efter, Flemming Christensen tog første spadestik, er den første af de nye ramper ved Vemmedrup klar til at blive taget i brug. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Fredag åbner den første af de nye Vemmedrup-ramper

Rampen skulle efter planen først være åbnet i efteråret 2018, hvor tilkørselsrampen fortsat er planlagt til at åbne, men Vejdirektoratet har valgt at åbne frakørselsrampen før tid, da den allerede nu står klar til brug.

- De nye motorvejsramper styrker byerne i området. At pendlere og erhverv allerede nu kan begynde at bruge den nye frakørselsrampe er glædeligt, siger han.

- Områdets borgere og Køge Byråd har i lang tid kæmpet for at få de nye motorvejsramper ved Vemmedrup. Derfor er jeg personligt glad for nu at kunne åbne frakørselsrampen for områdets trafikanter, konstaterer borgmester Flemming Christensen